Избирательные участки Липецкой области закрылись, по данным опроса лидирует Артамонов

В 20.00 в Липецкой области закрылись избирательные участки. Точная явка по всем районам и городам за день пока не озвучивалась. Напомним, что по последним данным на 18.00, явка была 40.39%. С наибольшей активностью в единый день голосования губернатора выбирали жители Елецкого района, где явка составила 65.53%. На втором месте Измалковский район, где на участки пришли 61.36% избирателей.

Выборы губернатора Липецкой областиФото: Лия МУРАДЬЯН

Наименьшую активность продемонстрировали жители самого Липецка и Липецкого района. В районе явка составила 42.77% , в областном центре по округам: Левобережный – явка 31.57% %, Правобережный – 31.10% %, Советский – 32.60% %, Октябрьский – ниже 34%.

Выборы губернатора Липецкой областиФото: Лия МУРАДЬЯН

Напомним, что на пост губернатора Липецкой области претендуют пять человек: Игорь Артамонов, Андрей Григорьев, Лариса Ксенофонтова, Андрей Плотников и Сергей Токарев.

Выборы губернатора Липецкой областиФото: Лия МУРАДЬЯН

По предварительным данным опроса, который проводили волонтеры на улицах, в выборах уверенно лидирует Игорь Артамонов. На втором месте Сергей Токарев от КПРФ, на третьем Лариса Ксенофонтова и «Справедливая Россия». Отметим, что это данные по словам избирателей, которые согласились озвучить свой выбор. Точные данные по каждому кандидату облзбирком озвучит в понедельник, 10 сентября.

Выборы губернатора Липецкой областиФото: Лия МУРАДЬЯН

В целом жители города и области показали куда большую активность, чем на выборах губернатора в 2014 году. Атмосфера на участках была дружелюбная, в школах, где голосовали люди, звучала приятная музыка, детей записывали в бесплатные кружки, взрослых приглашали на концерт.

День выборов прошел спокойно, за исключением сообщения от «КПРФ» о вбросе бюллетеней в Чаплыгинском районе. По данным Коммунистической партии, инцидент произошел на избирательном участке № 20/31 в селе Троекурово, где, как считает «КПРФ», наблюдатель от «Единой России» пыталась загрузить в урну сразу несколько бюллетеней.

КПРФ заявила о вбросе бюллетеней в Чаплыгинском районе..В Единой России вброс не подтверждают

В пресс-службе «ЕР» вброс опровергли. В партии пояснили, что их наблюдатель принимала участие в голосовании, когда она направилась к урне, к ней подошел представитель «КПРФ» с двумя похожими на бюллетени листами бумаги – он отнял у наблюдателя ее листок и поднял шум.

Выборы губернатора Липецкой областиФото: Лия МУРАДЬЯН

– По данному факту участковой избирательной комиссией была проведена проверка, в результате которой установлено, что факта вброса бюллетеня на избирательном участке не было, – сообщили в пресс-службе «ЕР». – По факту применения физической силы и воспрепятствованию избирателю в осуществлении избирательного права направлено заявление в МО МВД России «Чаплыгинский». Также в полиции проведут проверку по жалобе представителя КПРФ.