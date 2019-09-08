К 18.00 активнее всех за губернатора Липецкой области голосует Елецкий район

СЕГОДНЯ 19:30 2019-09-08T19:35:50+03:00

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В это воскресенье, 8 сентября, липчане выбирают главу администрации Липецкой области. Голосование стартовало в 8 часов утра. К этому времени в регионе начали работу 893 избирательных участка. Кстати, проходят дополнительные выборы 2 депутатов Липецкого горсовета, облсовета и муниципальных депутатов.

Липчане выбирают губернатора регионаФото: Лия МУРАДЬЯН

В списках избирателей - 929 тыс. человек. По состоянию на 18.00 часов вечера проголосовало 39,96% от общего числа избирателей. Когда как на 15.00 - 31,66%. Максимальная явка в Елецком районе - 65,53%. Минимальная - в Правобережном округе Липецка. Там проголосовало всего 31,10% от общего количества избирателей.

Напомним, избирательные участки закроются в 8 часов вечера. Тем, кто еще не успел отдать свой голос за понравившегося кандидата - Игоря Артамонова, Андрея Григорьева, Ларису Ксенофонтову, Андрея Плотникова или Сергея Токарева, нужно поспешить.

Липчане выбирают губернатора регионаФото: Лия МУРАДЬЯН

ИСТОЧНИК KP.RU