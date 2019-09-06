Браузер «Мандарин» платит пользователям

Чем отличается Мандарин?

1. Безопасный продукт

Браузер собран на основе Chromium, который является скелетом известных нам Opera и Chrome. Сохранены все протоколы шифрования и безопасности данных.

2. Скорость работы

В исходный код добавили дополнительные рекламные блоки. То есть кроме рекламных полей, доход с которых и делится между людьми, кардинально нового функционала нет, а интерфейс очень знаком и понятен. Обновление рекламы берет на себя мало ресурсов, поэтому браузер шустро открывает страницы и проигрывает видео.

3. Заработок

Главное преимущество, ведь такого не может предложить ни один аналогичный сервис. Заработок на надоедливой рекламе – это то, что заслуживает пользователь. Именно поэтому создатели браузера решили делиться доходами, чтобы аудитория была лояльна и видела реальную выгоду использования. Теперь вы получаете свою долю за просмотр рекламы, занимаясь привычными делами в Интернете.

Как зачисляются деньги в браузере?

В Мандарине своя рекламная сеть Mandarin Ads, с которой идут денежные начисления:

- 70% получает сам пользователь.

- 10% начисляется на благотворительность за счет пользовательских начислений.

- 30% - это заработок самого браузера.

Для исчисления денежных средств используется специальная валюта «мандарин». Курс 1 «мандарина» = 0,01 евро.

Есть несколько возможных вариантов вывода: мобильный телефон, Webmoney и Qiwi. Стоит отметить, что вывод осуществляется оперативно за несколько минут.

Самое приятное для пользователя, что не нужно ждать, пока накопится солидная сумма для вывода, можно переводить на свои внешние счета от 1 рубля.

О благотворительности Помимо пользователей, Мандарин позаботился о социальных проектах. 10% доходов переводят в российские благотворительные организации. Фонд можно выбрать самостоятельно при выводе средств. Это особенно удобно, если у вас было желание помогать, но не было возможности и уверенности в том, что деньги точно дойдут до адресата.

Где подвох?

В сети действительно много инструментов, которые могут использовать ваши данные или не выплачивать деньги за работу. В случае с Мандарином стратегия более понятная: браузер платит не из своих средств, а из денег рекламодателей. Фактически, браузер создает платформу для сделок между рекламодателем и пользователем, где оба в выигрыше. Размещение рекламы в Мандарине в несколько раз дешевле, при этом браузером пользуется более лояльная аудитория, которая не заинтересована в скликивании и накрутке рекламы.

Этот проект хороший пример того, как может выглядеть бизнес в 2019 году: выгодно для всех, прозрачно и с важной миссией в виде помощи другим. Присоединиться пока можно на Windows на официальном сайте

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