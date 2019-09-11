2019-09-11T11:32:02+03:00
Экономика

Представители Липецкэнерго и ЛГТУ обсудили подготовку специалистов-новаторов

В филиале «Россети Центр Липецкэнерго» прошли встреча представителей энергопредприятия и руководителей научных кафедр Липецкого государственного технического университета
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Стороны обсудили подготовку кадров для реализации программы цифровой трансформации.

Липецкий филиал «Россети Центр» всерьез занят модернизацией электросетевого комплекса Липецкой области с применением «цифры». Энергетики уже смонтировали значительную часть «умной» системы учета, а сейчас завершают разработку беспилотника с искусственным интеллектом и проекта Единого центра управления сетями. Впереди - создание цифрового района электрических сетей, цифрового электромонтера и цифровой связи. Для участия в этой работе филиалу «Россети Центр Липецкэнерго» нужны специалисты с инновационным мышлением, имеющие компетенции сразу в нескольких сложных научных дисциплинах.

Речь, в частности, идет о прикладной математике, автоматизированных системах управления, электрооборудования и электропривода. Сегодня в ЛГТУ готовят по отдельности специалистов каждого их этих направлений – этим занимаются четыре соответствующих кафедры. Однако для цифровой трансформации электросетевого комплекса необходимы сотрудники, которые обладают комплексными знаниями во всех этих четырех областях. Именно о подготовке таких специалистов говорили учёные-преподаватели и энергетики.

Представители технического университета с готовностью откликнулись на предложение энергетиков готовить таких профессионалов. В ближайшее время вуз определится с формой обучения таких ребят. Более того, представители университета пришли на встречу вместе со студентами, которые заинтересованы в освоении нового для себя направления. Специалисты Липецкэнерго подробно рассказали им о программе ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» и показали в центре управления сетями, как работает современный электросетевой комплекс региона.

- Для того, чтобы заниматься научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами нужно иметь многопрофильное образование. Таких специалистов в Липецке сегодня не много, и мы готовы помогать вузам готовить их буквально с первого курса. Есть хорошая действующая программа по обучению и привлечению в молодежи в компанию «Россети»: практика в студенческих отрядах, семинары, форумы, специализированные чемпионаты по решению профессиональных задач. Уверен, что вместе с Липецким государственным техническим университетом нам удастся найти среди студентов энергетиков-новаторов, которые так нужны Липецкэнерго, - подвел итог встречи начальник управления технологического развития липецкого филиала «Россети Центр» Олег Середкин.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

Реклама, фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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