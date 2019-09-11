Семь видов рака напрямую связаны с употреблением алкоголя

- Впервые за многие годы мы добились снижения смертности от алкоголезависимых болезней, по Липецкой области на 19%, по городу Липецку на 6%. Остается серьезной и ситуация с ВИЧ-инфекцией, по итогам 6 месяцев 2019 года этот диагноз установлен у 3578 человек, - говорит главный врач Липецкого областного наркологического диспансера Михаил Коростин.

В соцопросе жителей Липецкой области проблема алкоголизма стоит на 4 месте, опережая медицину и преступность. Первичная заболеваемость алкоголизмом за 1 полугодие 2019 года увеличилась с 295 до 366 человек. Это связано в первую очередь с активной мотивацией к лечению. Количество госпитализаций в связи с алкогольным психозом за этот же период уменьшилось с 353 до 314 случаев. В целом же жители области стали меньше пить крепких напитков, перейдя к более легким, что не может не радовать.

Но главный нарколог озабочен и тем, что пиво из напитка праздничного превратилось в будничный, употребляемый ежедневно как компот.

- Процент поражения раком горла, пищевода гораздо выше у людей регулярно употребляющих алкоголь. Даже самая малая доза алкоголя является опасной, - продолжает Михаил Коростин. - Рак груди у женщин также может быть напрямую связан с регулярным употреблением легких «коктельчиков» и пива. Рак и алкоголь это друзья».

Как отметил на пресс-конференции начальник отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Липецкой области Анатолий Бычков: «В нашем управлении ежедневно проводится целенаправленная работа по выявлению и пресечению нарушений в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе и по борьбе с суррогатным алкоголем».

По традиции 11 сентября в Липецкой области служатся молебны о страждущих от недуга винопития и наркомании. Этот день был утвержден Церковью в 1911 году, в День Усекновения главы Иоанна Предтечи, пророк был обезглавлен по воле правителя, поклявшегося в пьяном угаре, что выполнит любую просьбу танцовщицы.

- 14 сентября, в микрорайоне Университетский проводится Крестный ход, посвященный трезвости, в прошлом году было около 100 человек, - сказал участник конференции, иерей Вячеслав Колягин, возглавляющий общественное движение «Трезвение». - Также проводятся мероприятия в парках, учебных заведениях.

Наталья Коробова. Фото автора.