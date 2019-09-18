В Нижнем парке Липецка демонтируют колесо обозрения

Накануне, 17 сентября, руководители Липецка и области проконтролировали ход работ по реконструкции Нижнего парка. Так, у часовни Петра и Павла уложена новая плитка и гранитные ступени, оборудован широкий пандус. В центральной части парка уложили плитку, установили наружное освещение, территорию озеленили. Аттракционы демонтировали, снесли старую эстраду. Там возведут современную сцену, реконструируют каток, обустроят шахматную зону. Появятся новые скамейки и урны, антивандальные светящиеся качели, декоративные объекты. По данным пресс-службы региональной администрации, 1 этап реконструкции должны завершить к ноябрю.

Кстати, колесо обозрения, которое установили в июне 2017 года, планируют демонтировать и перенести в парк Победы. Вместо него установят новое светящееся колесо диаметром 52 метра. Зона аттракционов расположится за памятником Народовольцам. Также в парке появится большая фестивальная площадка и зона пикника. Рабочие отремонтируют велодорожки. А Верхний и Нижний парки соединят эко-тропой. Следующий этап реконструкции стартует в 2020 году.