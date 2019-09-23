Липецкэнерго усилило работу по снижению потерь в электрических сетях

Так жительница дома на улице Хмельницкого в городе Грязи похитила электроэнергию на 52 тысячи рублей. Она подключила в обход счетчика все основные электроприборы в доме: стиральную машину, водонагреватель и прочее. Это выяснили сотрудники филиала «Россети Центр Липецкэнерго» во время проверки схемы подключения ее частного дома. Теперь женщине придется оплатить всю неучтенную электроэнергию, а также штраф до 15 тысяч рублей. Дело в том, что энергетики направили документы о возбуждении дела об административном правонарушении в полицию. Ответственность за самовольное подключение к электрическим сетям, а равно самовольное (безучетное) использование электрической энергии предусмотрено в ст. 7.19 КоАП РФ.

Аналогичное нарушение бригада Липецкэнерго обнаружила в доме на улице Чехова в г. Грязи. Здесь хозяину выставили счет в 61 тысячу рублей. Его также ждет штраф. При этом энергетики обращают внимание любителей «экономить» на оплате счетов: законодатели ужесточили наказание для таких людей за повторное нарушение. В том случае, если потребитель ещё раз попадется на попытке хищения электричества, то штраф вырастет вдвое и будет равен 30 тысячам рублей.

По информации специалистов «Россети Центр Липецкэнерго», Грязинский район находится в числе лидеров Липецкой области по количеству случаев воровства. Только в августе здесь составлено 25 актов безучетного и бездоговорного потребления.

- Важно знать, что незаконные подключения и самовольное вмешательство в работу электрооборудования являются основной причиной скачков напряжения и перебоев в электроснабжении. Именно поэтому бригады Грязинского РЭС сейчас усиленно работают над выявлением случаев электроворовства. В конечном итоге эта работа приведет к повышению качества и надежности работы электросетевого комплекса всего района, - заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Сергей Ветров.

Всего же за 8 месяцев этого года энергетики составили 605 актов безучетного и бездоговорного потребления. Таким образом Липецкэнерго предотвратило хищение 11 миллионов кВт*ч электроэнергии на сумму больше 60 миллионов рублей.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

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