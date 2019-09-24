Дом, в котором всем уютно

Отдать ребенка в православную гимназию сегодня желают многие липчане: родители надеются найти в таком учебном заведении не только высокий уровень знаний, а и гарантию духовного развития.

В Липецкой православной гимназии имени преподобного Амвросия Оптинского школьное обучение базируется на прочной духовно-нравственной основе. Здесь дают качественные знания, которые позволяют детям поступать в престижные вузы страны, добрую атмосферу общения и православное мировоззрение.

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С праздником, любимая гимназия!

Весь год в честь праздничной даты будут проходить различные конкурсы, концерты и творческие мероприятия. Уже сейчас готовят Капсулу времени — послание нынешних педагогов и учеников для тех, кто будет преподавать и учиться в гимназии в год 50-летнего юбилея. Особое внимание – покровителю гимназии святому преподобному Амвросию Оптинскому. В классах пройдет тематическая Олимпиада, ребята готовят проекты на богословские темы, в том числе, коллективные. Лучшие будут представлены на ежегодных епархиальных чтениях. А с 23 сентября ученики начнут состязания за звание лучших во Всероссийской олимпиаде по основам православной культуры - гимназисты не однократно становились призерами и победителями регионального этапа, выходили в финал всероссийских соревнований.

24 сентября день рождения гимназии официально отметят праздничным концертом и литургией. В школе прекрасный хоровой и хореографический коллективы, которые достойно выступают наравне с профессиональными коллективами города и области на рождественских и пасхальных фестивалях. Напоминанием об итогах 15-летней жизни гимназии станет спецвыпуск школьного журнала «Отблески» - отдельная рубрика будет посвящена поздравлениям от педагогов и родителей, свои впечатления «Гимназия глазами детей» подготовили школьники.

Ко всем мероприятиям активно подключают родителей - например, фестиваль «Семья духом сильна», где участвуют семейные команды, в прошлом учебном году вышел за пределы родного учебного заведения и по инициативе старшеклассников гимназии совместно с городским отделом по работе с молодежью его провели на Липецком городище, а участниками стали все желающие семьи города. В этом году это мероприятие пройдет в стенах гимназии в сентябре.

Прижилась в гимназии и «Осенняя ярмарка»: детям и родителям предложили вместе создать кулинарные и творческие поделки, а позже реализовать их в стенах школы. Все вырученные на ярмарке деньги пошли на конкретные школьные дела - особенной популярностью пользовалась домашняя выпечка. Школьники уже ждут, когда пройдет новая ярмарка, а педагоги предложили создать праздничную атмосферу - обязательно украсить торговые места.

Конечно, не обойдут стороной и региональный конкурс литературно-музыкальных композиций «Да святится имя Твое» - три театральных коллектива школы не раз были его победителями. Так, в марте нынешнего года композиция театральной студии «Райские яблочки» под руководством Ларисы Рыбаковой стала абсолютным победителем и получила Гран-при фестиваля. Студия «Свечечка» (руководитель Анфиса Смородина) заняла первое место, а коллектив дошкольной группы «Зернышки (руководитель Олеся Шитова) - третье.

75-летие Великой Победы - еще одна важная веха для школьной жизни. О подготовке к этой дате рассказал помощник духовника учебного заведения дьякон Александр Чеботарев.

- Нас ждет год, насыщенный памятными датами. Кроме юбилея Победы мы отмечаем 800-летие покровителя воинства святого благоверного князя Александра Невского. И мы предлагаем ученикам поразмышлять о роли церкви в воинском подвиге, опираясь на воспоминания участников Великой Отечественной войны. Рассказываем о молитвенном подвиге жен и матерей, их молитвы были одной из причин нашей победы. 9 мая традиционно возлагаем вместе венки к мемориалу у Покровского храма, замечательно, что храм и мемориал находятся рядом, и после общей молитвы дети могут отдать дань памяти погибшим , это часть патриотического воспитания.

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Стать православным не по форме, а по сути

Православная гимназия - это, конечно, территория профессиональных педагогов. Ведь, качество обучения также важно, как и молитва. Дети воспитываются разносторонне, образование здесь строится на твердой православной основе, позволяет сделать веру частью личного духовного развития школьников. Это касается всех предметов, а не только тех, которых нет в обычной школе (то есть основ православной веры и пр.). Такая составляющая, например, особо ярко проявляется при преподавании гуманитарных дисциплин - на уроках литературы можно рассказать о духовной эволюции писателя. В школу приходят молодые и талантливые педагоги, профессионалы с творческой жилкой.

Гимназия продолжает и поддерживает принципы воспитания, которые ребенок получает в семье и храме. Педагоги внимательны не только к успеваемости и поведению детей, но и к тому, что их волнует. Дети приходят к духовнику гимназии и педагогам, рассказывают о своих проблемах, сомнениях, обсуждают жизненные ситуации, получают совет, как правильно действовать в каких-то повседневных, но духовно сложных ситуациях. Концепция гимназии «Православный христианин, ответственный гражданин, заботливый семьянин» является основой для воспитания и просматривается во всех гимназических мероприятиях.

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- Но не стоит думать, что наши дети передвигаются по школе чуть ли не на цыпочках. Тут у нас живая жизнь - с шишками и ссадинами. Классы, где учатся подростки – очень разные, порой в них подбираются сплошь творческие личности, где каждый готов тянуть одеяло на себя. Однако даже таких ребят опыт любви, дружбы, доверия, искренности укрепляет, остается в их душах, являя чудо Божественного промысла для нас, педагогов, - рассказывает заместитель директора школы Валентина Сударикова.

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Здесь знают о судьбах своих бывших гимназистов. Так, несколько человек из каждого выпуска поступают в семинарии, некоторые являются алтарниками своих приходов. Другие поступают в вузы, как Липецкой области, так и Москвы и Санкт-Петербурга, Воронежа, Курска. Стремление к учебе и высокий уровень знаний позволяют старшеклассникам получать на ЕГЭ очень высокие баллы. Только в последнем выпуске из 29 человек шестеро - медалисты, один абитуриент получил сто баллов по русскому языку, есть ребята, набравшие больше 90 баллов по математике, русскому языку и химии.

- Православная гимназия - это передача духовно-нравственного опыта в традициях старой классической гимназии. А воспитание любовью с опорой на дисциплину позволяет увидеть, как дети меняются за короткое время и всегда - только к лучшему. Они не боятся отстаивать свою точку зрения - и извиняться за собственные ошибки, они умеют не перекладывать ответственность на других и способны быть терпимыми друг к другу. Глядя на наших детей, таких разных, иногда сложных, могу сказать - у нас замечательное подрастающее поколение, - уверена директор гимназии Марина Щурко.

Елена Иванова

Реклама Фото из архива гимназии.