Врачи дефицитных для региона специальностей получат по миллиону, а сельским депутатам не надо будет отчитываться о доходах

Получившие выплаты обязаны отработать пять лет

На очередной 29 сессии депутаты областного Совета утвердили изменения в «Закон о мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб». С законодательной инициативой выступил глава региона Игорь Артамонов.

–Врачи дефицитных специальностей, которые впервые трудоустроятся в государственные поликлиники и больницы области не менее чем на 1 ставку, будут получать 1 миллион рублей из областного бюджета, - подчеркнул спикер областного парламента Павел Путилин.

Сегодня в регионе нехватка 269 специалистов-медиков – большей частью это педиатры, терапевты, врачи «скорой», онкологи, неонатологи. Принятые изменения в Закон позволят привлечь и закрепить на местах врачей дефицитных специальностей. Но здесь важное условие – врач, получивший социальную выплату, обязан отработать 5 лет. При его несоблюдении предусмотрен возврат денег пропорционально неотработанному периоду.

Для реализации законопроекта в этом году из бюджета будет направлено 25 миллионов рублей.

При этом в области по-прежнему будет действовать программа «Земский доктор». Соответственно врачи, трудоустроившиеся в селах, смогут рассчитывать на выплату двух миллионов рублей по двум программам.

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Поддержать сельских депутатов

Согласно принятым на сессии поправкам в областные законы, упрощен и процесс подачи ежегодных сведений об имуществе, доходах и расходах для сельских депутатов. Отчитываться им придется в двух случаях – когда сумма сделки в отчетном году превысила семейный доход депутата за 3 года, а также необходимо подать декларации в течение четырех месяцев с момента избрания депутатом.

Как отметил спикер регионального парламента Павел Путилин, эти поправки в Закон станут поддержкой для сельских депутатов, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе:

- Значительная их часть – это работники бюджетной сфер, а также пенсионеры, то есть граждане, получающие единственный доход. Для них сбор всех справок зачастую превращается еще и в серьезную трудность: нужно отпрашиваться с работы, ехать за необходимыми документами, тратить для этого личные средства.

Введен реестр пострадавших домов

Липецкие парламентарии также утвердили изменения в Закон «О защите прав пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов». Вместо реестра пострадавших граждан теперь вводится реестр проблемных домов.

Он будет формироваться в электронной форме в единой информационной системе жилищного строительства.

- Сюда автоматически будут попадать те объекты, где застройщиком нарушены сроки более чем на шесть месяцев, либо застройщик признан банкротом и в отношении его открыто конкурсное производство. То есть, пострадавшим гражданам не надо проходить каких- либо дополнительных процедур, - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин.

При этом дольщикам могут предложить идентичную квартиру в другом доме, который строится (или уже построен) инвестором.

На сессии липецкие законодатели утвердили Николая Тагинцева на должность первого заместителя губернатора региона, а всего депутатами было рассмотрено около 20 вопросов.

Владимир КУЛИК. Фото пресс-службы облсовета.