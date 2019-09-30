С липецких дворов продолжают тихо исчезать неправильно припаркованный машины

Администрация Липецка продолжает тихую и внезапную борьбу с неправильной парковкой во дворах – проверяющие тихо заходят во двор, видят машину на газоне или тротуаре и тихо увозят на штрафстоянку. Напомним, что на прошлой неделе после такой скрытной охоты горожане даже звонили спасателям, чтобы узнать куда делить их автомобили.

В этот понедельник очередной рейд прошел у дома 11/2 на улице Титова. Проверяющие, среди которых представители МВД и ГИБДД, насчитали там сразу 12 неправильно припаркованных машин, которые стояли на газоне и детской площадке.

На аргументы жильцов об отсутствии нормальной парковки, проверяющие советовали оставлять машины на парковке у торгового центра или на близлежащей стоянке.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, по итогу рейда все нарушители должны явиться на административную комиссию, где определят сумму штрафа для каждого. Это от 500 до 3000 рублей.

Борьба с неправильной парковкой в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

– Наказание по данной статье предусматривает и предупреждение, – пояснила ответственный секретарь комиссии Советского округа Лиана Буслаева. – Но эта мера применяется только при первом нарушении и только к многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями.

Затем комиссия переместилась на Советскую улицу, где ГИБДД выписало 17 штрафов за парковку на тротуаре, каждый по 2000 рублей. 8 машин, уже по традиции, тихо увезли на штрафстоянку.

– Автомобили, оставленные близ остановок, пешеходных переходов или контейнерных площадок, существенно затрудняют, а порой и делают невозможным проезд спецтехники, – прокомментировали автоинспекторы. – В случае чрезвычайной ситуации, расплатой за беспечность может стать чье-то здоровье или жизнь. Машина на тротуаре или газоне не только портит покрытие, но и заставляет граждан обходить по проезжей части.

Борьба с неправильной парковкой в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Этот рейд далеко не последний и скоро проверяющие могут внезапно нагрянуть в любой другой двор.