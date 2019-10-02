В Липецкэнерго обсудили вопросы повышения доступности сетевой инфраструктуры

Рабочая встреча энергетиков и представителей бизнес сообщества была посвящена вопросу создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Липецкой области.

За 2019 год на территории области сложилась устойчивая тенденция увеличения спроса на энергетическую мощность юридическими лицами, что подтверждается объемами заключенных договоров на технологическое присоединение. За 9 месяцев 2019 года количество заключенных договоров с юридическими лицами до 150 кВт включительно составило 409, что больше на 102 договора по отношению к предыдущему периоду. Увеличение связано с поступательным развитием экономики региона, и особенно малого и среднего предпринимательства.

Энергетики рассказали представителям крупных компаний о максимальном сокращении этапов технологического присоединения, льготных условиях оплаты для заявителей до 150 кВт включительно, а также о наличии мощности в регионе.

- Энергокомпания на сегодняшний день обладает достаточным производственным ресурсом для реализации договоров технологического присоединения. Мощность филиала сегодня составляет 2703 МВт; и 810 МВт из нее свободны для технологического присоединения новых потребителей электрической энергии на территории Липецкой области. Мы готовы работать с бизнесом в режиме онлайн, в частности при выборе площадок под застройку, чтобы максимально эффективно использовать загрузку существующих центров питания и наиболее оптимально использовать потенциал региона, - отметил начальник управления технологических присоединений Эдуард Качура.

Особое внимание представителей крупных компаний было сфокусировано на будущих изменениях в законодательстве, связанных с технологическим подключением к сетям. На ближайшую перспективу перед компанией ставятся задачи цифровизации электросетевого комплекса. На основании законодательства, с 2020 года нести ответственность за установку и эксплуатацию приборов учета будет сетевая компания.

Кроме того, энергетики ответили на вопросы предпринимателей о возможных последствиях резервирования повышенной мощности, а также рисков финансовых затрат за неиспользованную мощность с 2020 года.

Сегодня информацию о загрузке центров питания и о резервах мощности можно найти на сайте компании. Подать заявку на производство работ «под ключ» можно в любом Центре обслуживания потребителей одновременно с подачей документов на технологическое присоединение.

Контактные телефоны 8-800-50-50-115; со стационарных телефонов: 13-50. Звонок бесплатный. Центр обслуживания потребителей г. Липецк ул. Октябрьская, 22, тел. 22-82-27.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

Реклама, фото Липецкэнерго