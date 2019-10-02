2019-10-02T10:56:53+03:00
Экономика

В Липецкэнерго обсудили вопросы повышения доступности сетевой инфраструктуры

Специалисты филиала «Россети Центр Липецкэнерго» и предприниматели региона встретились за круглым столом
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Рабочая встреча энергетиков и представителей бизнес сообщества была посвящена вопросу создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Липецкой области.

За 2019 год на территории области сложилась устойчивая тенденция увеличения спроса на энергетическую мощность юридическими лицами, что подтверждается объемами заключенных договоров на технологическое присоединение. За 9 месяцев 2019 года количество заключенных договоров с юридическими лицами до 150 кВт включительно составило 409, что больше на 102 договора по отношению к предыдущему периоду. Увеличение связано с поступательным развитием экономики региона, и особенно малого и среднего предпринимательства.

Энергетики рассказали представителям крупных компаний о максимальном сокращении этапов технологического присоединения, льготных условиях оплаты для заявителей до 150 кВт включительно, а также о наличии мощности в регионе.

- Энергокомпания на сегодняшний день обладает достаточным производственным ресурсом для реализации договоров технологического присоединения. Мощность филиала сегодня составляет 2703 МВт; и 810 МВт из нее свободны для технологического присоединения новых потребителей электрической энергии на территории Липецкой области. Мы готовы работать с бизнесом в режиме онлайн, в частности при выборе площадок под застройку, чтобы максимально эффективно использовать загрузку существующих центров питания и наиболее оптимально использовать потенциал региона, - отметил начальник управления технологических присоединений Эдуард Качура.

Особое внимание представителей крупных компаний было сфокусировано на будущих изменениях в законодательстве, связанных с технологическим подключением к сетям. На ближайшую перспективу перед компанией ставятся задачи цифровизации электросетевого комплекса. На основании законодательства, с 2020 года нести ответственность за установку и эксплуатацию приборов учета будет сетевая компания.

Кроме того, энергетики ответили на вопросы предпринимателей о возможных последствиях резервирования повышенной мощности, а также рисков финансовых затрат за неиспользованную мощность с 2020 года.

Сегодня информацию о загрузке центров питания и о резервах мощности можно найти на сайте компании. Подать заявку на производство работ «под ключ» можно в любом Центре обслуживания потребителей одновременно с подачей документов на технологическое присоединение.

Контактные телефоны 8-800-50-50-115; со стационарных телефонов: 13-50. Звонок бесплатный. Центр обслуживания потребителей г. Липецк ул. Октябрьская, 22, тел. 22-82-27.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

Реклама, фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Представители Липецкэнерго и ЛГТУ обсудили подготовку специалистов-новаторов
В филиале «Россети Центр Липецкэнерго» прошли встреча представителей энергопредприятия и руководителей научных кафедр Липецкого государственного технического университета
Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» подключил к электрическим сетям ряд социально значимых объектов
Новая детская поликлиника открылась в Усмани 31 августа. Для её работы сотрудники Липецкэнерго построили новые воздушные линии электропередачи и комплектную трансформаторную подстанцию, а также проложили новую кабельную линию
Игорь Маковский: в Единый день голосования «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» будут работать в режиме предельной мобилизации
Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»* завершили комплекс технических и организационных мероприятий для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения избирательных участков в Единый день голосования
Сотрудник Липецкэнерго вошел в «золотую сотню» энергетиков России
Руководитель Добровского района электрических сетей (РЭС) «Россети Центр Липецкэнерго» Эдгар Кусиньш стал одним из победителей первого Всероссийского отраслевого конкурса «Лидеры энергетики» в Челябинске
Новости 24
Из-за порывов на теплосетях липчане остаются без отопления
Липчане завалили мусором берега реки в районе Ниженки
Липецкие следователи навестили узницу концлагеря
Липецкая природоохранная прокуратура требует с «Черкизово» 9 млн. рублей
Ученик гимназии в Липецке вынес золото из квартиры
В Липецке на пешеходном переходе сбили школьника
Под Липецком сотрудница поликлиники вытащила деньги из кармана пенсионера
В Липецке разбирают на зиму фонтаны
В Липецке из-за инфекции закрыли киоск с чебуреками
Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке
Упавшее дерево на всю ночь оставило без света жителей района в Липецке
Липчанин выращивал коноплю в центре города и прятал в коробках из-под детского питания
Под Липецком легковушка вырвала с корнем столб и влетела в стену здания
В Липецкой области прокуратура заблокировала сайты по продаже поддельных трудовых книжек
Фура вылетела с трассы под Липецком
В Липецке у нелегальных торговцев забрали 200 килограммов арбузов
В Липецкой области иномарка сбила 16-летнюю девушку
В Липецкой области вор украл из дачного домика бензопилу и три кастрюли
На исправительные работы отправили липчанку за уклонение от уплаты алиментов