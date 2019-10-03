2019-10-03T10:17:47+03:00
Экономика

Липецкэнерго обеспечило электроснабжение нового коттеджного поселка

За восемь месяцев этого года филиал «Россети Центр» выполнил договоров технологического присоединения суммарной мощностью 32,84 МВт
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Новый микрорайон «Берендей» под Липецком обеспечил мощностью в 1 МВт филиал «Россети Центр Липецкэнерго». На сегодняшний день здесь построено 160 коттеджей и 11-этажный жилой дом. В ближайшем будущем здесь должны появится ещё 8 высоток, школа и детский сад. Для выполнения договора технологического присоединения энергетики подготовили проект, построили воздушную линию 10 кВ. Все работы были выполнены качественно и в срок.

Ещё один коттеджный поселок «Лазурный» в Липецком районе Липецкэнерго подключило к сетям «Россети Центр» в марте 2019 года. В результате 62 семьи отпраздновали новоселье. Также продолжаются работы по обеспечению электроснабжения пригородного поселка для многодетных семей «Радужный». Здесь договоры заключаются индивидуально и выполняются в кратчайшие сроки.

- Все договоры технологического присоединения новых микрорайонов входят для нас в число приоритетных, поскольку от этого зависит социальная обстановка в регионе и комфорт жителей Липецкой области. Поэтому жилые дома и поселки мы обеспечиваем электроснабжением в самые короткие сроки, - объяснил позицию компании начальник управления технологических присоединений филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Эдуард Качура.

Всего же за восемь месяцев текущего года липецкие энергетики выполнили 1724 договоров технологического присоединения на сумму больше 66 миллионов рублей.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

Реклама, фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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