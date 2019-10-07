Грандиозный тур роботов и космических технологий: «Империя роботов» в Липецке

«Империя роботов» — уникальная возможность собственными руками прикоснуться к высокотехнологичному будущему, поговорить и поиграть с умными машинами, поучаствовать в интересных опытах, узнать много нового о космосе, инженерных инновациях и робототехнике.

«Империя роботов» приглашает больших и маленьких липчанинов на невероятное научно-познавательное событие для всей семьи. Гостей выставки ждёт не только знакомство с выдающимися образцами робототехники, но и множество захватывающих высокотехнологичных развлечений на любой вкус.

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«Империя роботов» не имеет ничего общего с музеем или выставкой, где ничего нельзя трогать, а говорить приходится тихо и скромно. Здесь много пространства для детской беготни и неуемного любопытства. Чего только стоит шоу с танцующими молниями или эксперимент с удивительным генератором Ван де Граафа. Такую физику полюбят даже заядлые двоечники.

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Выставка «Империя роботов» — это:

более 50 роботов из разных уголков планеты;

интересные факты о космосе

катание на электроскейте;

веселые аттракционы, имитирующие полет ракеты в кресле космонавта захватывающие квесты в виртуальной реальности

знакомство с большими промо-роботами и многое другое.

Все что вам нужно, это приобрести входной билет, прихватить с собой друзей и хорошее настроение! Возрастных ограничений нет. Так же нет ограничений по времени.

Выставка стартует 28 сентября в ТРЦ «Европа» и продлится до 10 ноября. Спешите первыми увидеть чудеса современной науки! Бронируйте билеты уже сейчас. Их стоимость узнавайте по телефону +7 (919) 164-08-23.

По ссылке (https://vk.com/topic-106047944_36557766 ) можно узнать больше о том, как получить бесплатный детский билет.

Больше крутых фото с выставки и отзывы ее посетителей смотрите в сообществе vk.com/corporation_robotov или на сайте irobotov.ru.

Реклама Фото предоставлено организатором выставки