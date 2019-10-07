Не воруй! Интеллектуальная система учета электроэнергии рассказывает, кто не чист на руку
Грязинский район возглавляет неофициальный антирейтинг филиала «Россети Центр Липецкэнерго», как самый неблагополучный. Здесь ежемесячно энергетики теряют сотни тысяч рублей на потерях электроэнергии. Жители попросту воруют электроэнергию. Вот один из примеров: хозяин частного дома по улице Нахимова в городе Грязи подключил стиральную машину и обогреватель, минуя прибор учета. По расчетам энергетиков за три месяца он без учета израсходовал 9 855 кВт*ч электричества, за которые теперь все же придется заплатить 36 тысяч рублей.
Найти недобросовестного потребителя энергетикам помогла интеллектуальная система учета. На сегодняшний день в неё включены 200 подстанций, 2 138 КТП, 615 шкафов автоматизированного учёта электроэнергии. В результате сотрудники филиала «Россети Центр Липецкэнерго» видят объемы потреблённого электричества в режиме реального времени. Поэтому вычислить расхитителей несложно.
Чтобы судить о масштабах воровства можно привести вот такую цифру: интеллектуальная система учета показала, что жители села Большой Самовец в августе 2019 года израсходовали 215 192 кВт*ч. В августе 2018 без современного учета они передали показания в сбытовую компанию на 176 924 кВт*ч, что на 22 % меньше. Анализ энергетиков показывает, что из года в год в одном населённом пункте расход электроэнергии практически не меняется, а значит, пятую часть электроэнергии жители Большого Самовца год назад похитили.
Специалисты Липецкэнерго благодаря анализу нашли и второго лидера в списке «вороватых» районов. В Добровском РЭС ежемесячно составляются десятки актов безучетного потребления. Один из последних - на жительницу села Борисовка, которая установив магнит в счетчик, похитила больше 8 тысяч кВт*ч на 31 тысяч рублей. Третьим в «черном» списке филиала «Россети Центр Липецкэнерго» значится Чаплыгинский район. Все те, кто попался на энерговоровстве по инициативе энергетиков отправляются в полицию, а потом в суд. Штрафы за такое правонарушение достигают 15 тысяч рублей.
- Из-за воровства электроэнергии появляются две серьезные проблемы. Первая – резко падает качество электроснабжения. Из-за набросов на провода, самовольных отводов от линий скачет напряжение или резко падает его уровень. В Грязинском районе воруют больше всего и именно там больше всего жалоб от населения, - рассказал заместитель директора филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Сергей Ветров. - Вторая проблема - это то, что потери электроэнергии для нашей компании означают потери финансовые. Люди, которые похищают электричество, воруют, по сути, у себя и своих соседей. Липецкэнерго теряет десятки миллионов рублей, а ведь эти деньги мы должны направлять на реконструкцию линий электропередачи, строительство и обновление подстанций. А все потому, что кто-то не хочет платить за то, что работает его стиральная машина, - подытожил энергетик.
Сейчас Липецкэнерго проводит тотальные рейды по выявлению потерь в электрических сетях. Энергетики обходят дома, чтобы сверить показания индивидуальных счетчиков с данными автоматизированной системы учета. Задача – вернуть деньги в электросетевой комплекс региона. И действовать энергетики будут просто: украл-суд-штраф.
*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.
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ИСТОЧНИК KP.RU