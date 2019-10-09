2019-10-09T14:14:39+03:00
Экономика

Липецкэнерго приняло участие в масштабных учениях

Энергетики готовятся к обеспечению бесперебойного электроснабжения предприятий и жилых домов Липецкой области в осенне-зимний период
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Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» принял участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне, которая традиционно несколько лет подряд проходит накануне Дня гражданской обороны МЧС России. Она длилась два дня. В первый день энергетики приняли участие в смотре сил и средств гражданской обороны на набережной в областном центре. В арсенале Липецкэнерго имеется вся необходимая спецтехника для оперативного реагирования и устранений последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. На смотре филиал представила оперативно-выездная бригада со специально оборудованным автомобилем Газ с прицепом-генератором, системой отопления, удобными отсеками для жизнедеятельности персонала и перевозки необходимых средств и материалов. В числе преимуществ представленной техники – наличие навигационной системы ГЛОНАСС, обеспечивающей оптимизацию транспортной логистики. Во всех районах электрических сетей предприятия также прошел смотр элементов сил и средств ГО.

На втором этапе учений специалисты Липецкэнерго отрабатывали практические навыки по устранению последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров. В соответствие с полученными вводными энергетики условно восстанавливали электроснабжение, нарушенное в результате ледяного дождя, а также принимали участие в комплексных тренировках по ликвидации последствий пожаров.

Всероссийская тренировка по гражданской обороне проводится в соответствии с поручением Правительства РФ. В ней задействованы органы власти различных уровней, спасательные службы и организации. Цель учений - отработка вопросов организации управления, проверка готовности органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны всех уровней к практическим действиям по выполнению мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- В ходе специального учения все участники продемонстрировали слаженную совместную работу. Персонал Липецкэнерго действовал четко, грамотно, выполняя все мероприятия, предусмотренные в чрезвычайной ситуации. По результатам штабной тренировки можно сделать вывод – энергетики готовы к оперативному устранению последствий аварийных ситуаций, что особенно важно при наступлении осенне-зимнего периода, - подытожил начальник Центра управления сетями филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Андрей Арапов.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

Реклама, фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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