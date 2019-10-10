Дельтапланерист во время полёта повредил провода высоковольтной линии

ЧП произошло в Лебедянском районе. Сотрудники филиала «Россети Центр Липецкэнерго» получили сигнал о нештатной ситуации на высоковольтной линии 35 кВ Перемычка. Когда оперативно-выездная бригада прибыла на место, то увидела потерпевший крушение мотодельтаплан. Человека, который им управлял, рядом обнаружено не было.

По версии энергетиков неизвестный потерял управление дельтапланом во время полета и задел воздушную линию. В результате произошел обрыв провода, несколько населенных пунктов были обесточены. В жилые дома и на предприятия Лебедянского района электроэнергия была подана по резервной схеме. На восстановительные работы у энергетиков ушло несколько часов, ущерб филиал «Россети Центр Липецкэнерго» оценивает в десятки тысяч рублей.

Энергетики предупреждают пилотов и всех любителей воздушных видов спорта о необходимости неукоснительного соблюдения правил безопасности полетов и недопустимости полетов вблизи охранных зон линий электропередачи. Электроустановки построены по принципу исключения прямого контакта человека с объектами, находящимися под напряжением. Летательный аппарат вблизи энергообъектов не только несет угрозу жизни пилота, но и становится причиной сбоя в работе электрических сетей. «Россети Центр Липецкэнерго» предупреждает, что на высоте менее 100 метров провода обладают низкой контрастностью с окружающим фоном, поэтому при подготовке к полету, необходимо изучить маршрут, чтобы избежать приближения к ВЛ.

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Энергетики убедительно просят соблюдать максимальную осторожность и не приближаться к местам прохождения воздушных линий электропередачи. Для тех жителей области, кто стал свидетелем происшествия в охранных зонах ЛЭП, Липецкэнерго напоминает номер телефона «горячей линии» «Россети Центр» 8-800-50-50-115, звонок бесплатный.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

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