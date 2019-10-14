2019-10-14T11:09:08+03:00
Экономика

Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» завершил реконструкцию ВЛ 110 кВ «Двуречки»

Липецкие энергетики провели модернизацию сетей в Грязинском районе
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ВЛ 110 кВ «Двуречки» протяженностью двадцать километров была построена более сорока лет назад. Она является социально значимой для региона, поскольку обеспечивает электроснабжение сел Липецкого и Грязинского районов, а также промышленные объекты Особой экономической зоны «Липецк».

Энергетиками проведен комплекс мероприятий по замене изношенного провода на новый и замене изоляторов. Также осуществлена установка восьми современных композитных опор и замена 18 километров долговечного и не подверженного коррозии грозозащитного троса. Все проделанные энергетиками работы обеспечат безопасность проживающих здесь людей и повысят надежность электроснабжения района.

- Реконструкции позволит Липецкэнерго снизить вероятность технологических нарушений на линии электропередачи при воздействии стихийных явлений, а также повысить надежность и обеспечить бесперебойное электроснабжение районов в предстоящий осенне-зимний период, – отметил заместитель директора по капитальному строительству Сергей Дмитриев.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

Реклама, фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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