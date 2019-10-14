Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» завершил реконструкцию ВЛ 110 кВ «Двуречки»
ВЛ 110 кВ «Двуречки» протяженностью двадцать километров была построена более сорока лет назад. Она является социально значимой для региона, поскольку обеспечивает электроснабжение сел Липецкого и Грязинского районов, а также промышленные объекты Особой экономической зоны «Липецк».
Энергетиками проведен комплекс мероприятий по замене изношенного провода на новый и замене изоляторов. Также осуществлена установка восьми современных композитных опор и замена 18 километров долговечного и не подверженного коррозии грозозащитного троса. Все проделанные энергетиками работы обеспечат безопасность проживающих здесь людей и повысят надежность электроснабжения района.
- Реконструкции позволит Липецкэнерго снизить вероятность технологических нарушений на линии электропередачи при воздействии стихийных явлений, а также повысить надежность и обеспечить бесперебойное электроснабжение районов в предстоящий осенне-зимний период, – отметил заместитель директора по капитальному строительству Сергей Дмитриев.
*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.
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ИСТОЧНИК KP.RU