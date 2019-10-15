Липецкэнерго приняло участие в ярмарке вакансий

Ярмарка вакансий прошла в Областном центре культуры при поддержке Липецкого городского центра занятости населения. Она объединила более пятидесяти ведущих предприятий и учебных заведений областного центра, нуждающихся в квалифицированных кадрах, и около тысячи желающих найти работу.

Липецкэнерго презентовало на ярмарке вакансии по следующим профессиям: электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, инженер по релейной защите и автоматике, инженер отдела маркетинга и взаимодействия с клиентами, инженер отдела технологических присоединений, инженер производственно-технической группы. Специалисты филиала познакомили соискателей с преимуществами работы в крупной электросетевой компании. Прежде всего, это комфортные условия труда, достойная заработная плата, а также действующая система мер социальной поддержки для энергетиков. По итогам мероприятия более 20 человек обратились по вопросу возможного трудоустройства.

В энергетике необходимы высококвалифицированные специалисты, знания и навыки которых отвечают актуальным запросам отрасли, поэтому филиал «Россети Центр Липецкэнерго» ведет активную работу по подбору перспективных и квалифицированных кадров. Кроме регулярного участия предприятия в ярмарках вакантных рабочих мест с целью привлечения молодых специалистов Липецкэнерго сотрудничает с ведущими высшими и средними специальными учебными заведениями региона. В рамках взаимодействия осуществляется целевая подготовка молодых специалистов, активно поддерживается движение студенческих энергетических отрядов, организуется производственная и преддипломная практика для студентов.

Сегодня в «Липецкэнерго» трудятся более 2200 человек. С начала текущего года на работу в филиал было принято около 100 специалистов.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля используют новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

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