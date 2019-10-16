2019-10-16T14:45:12+03:00
Экономика

«Россети Центр Липецкэнерго» продолжает работу по модернизации систем уличного освещения в регионе

В текущем году современные системы уличного освещения с автоматическим управлением появятся в 29 населенных пунктах Липецкой области
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В десяти районах специалисты Липецкэнерго сейчас ведут работы по модернизации уличного освещения. По условиям контрактов будет смонтировано 78 километров самоизолированного провода, установлено 1335 светодиодных светильников, установлено 102 шкафа управления наружным освещением.

Так, например, в селе Ратчино Добровского района свет появился сразу на восьми улицах. В общей сложности здесь установлено 87 светильников. Они рассчитаны на 100 тысяч часов непрерывной работы. Для сравнения газонаполненные лампы работают до 25 тысяч часов. Кроме того, энергопотребление современных ламп на 70% ниже, чем у их предшественников. Модернизированная система наружного освещения в Ратчино, как и в других населенных пунктах, управляется современной автоматикой. Светильники включаются и выключаются автоматически – по расписанию или в зависимости от уровня освещенности.

- Модернизацией систем наружного освещения в городах и селах Липецкой области филиал Липецкэнерго совместно с администрацией региона системно занимается уже третий год. Сначала мы провели ревизию старого оборудования, просчитали объемы необходимых работ. И вот уже второй год мы ведем модернизацию. Помимо качественного исполнения работ, мы готовы обслуживать смонтированные системы, поддерживая всё оборудование в исправном состоянии, - сообщил начальник управления взаимодействия с клиентами филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Сергей Букарев.

На сегодняшний день работы по модернизации систем уличного освещения полностью завершены в 12 населенных пунктах. До конца года Липецкэнерго обязуется исполнить все взятые на себя обязательства.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

Реклама, фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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