Игорь Артамонов: «Липецк превращается в спортивный город»

Липецкий марафон вошёл в Календарь Национального бегового движения в России. Это проект Всероссийской федерации легкой атлетики, запущенный в 2015 году. Он направлен на популяризацию любительского бега в России и увеличение количества ярких и современных беговых событий, сертифицированных по единым европейским стандартам качества и безопасности.

По итогам проведения марафона Липецк получил высочайшую оценку национального бегового движения 4+. Также согласно потребительской оценке спортивного события Липецкий марафон получил 9,2 балла из 10. Ранее Липецкая область не попадала в календарь Национального бегового движения.

«Развитие и популяризация массового бега – один из наиболее приоритетных проектов Всероссийской федерации легкой атлетики, поскольку в рамках проведения именно таких соревнований наиболее органичным образом происходит знакомство и приобщение населения к занятиям физической культурой и спортом. В проекте Национального бегового движения сегодня участвуют 56 регионов России, в том числе Липецкая область. Благодарим Вас за оказанную поддержку проведению Первого международного «Липецкого марафона». Уверены, что проведение яркого спортивно-массового праздника стало важной вехой в развитии массового спорта города», - говорится в письме главе администрации Липецкой области Игорю Артамонову от руководителя проектного офиса НБД Андрея Кричмара.

«Массовые беговые события становится все популярнее. Липецк превращается в спортивный город. Мы провели полумарафон, теперь марафон. Все больше людей выходят на старт, на дистанции их поддерживают и простые горожане. В Липецк приезжают олимпийские чемпионы, лучшие спортсмены страны, помогают в организации, знают, что в Липецкой области развивается спорт. Будем поддерживать массовые спортивные праздники и вовлекать еще больше жителей», - отмечает Игорь Артамонов.

По мнению специалистов, включение Липецкого марафона в календарь Национального бегового движения в России - это большой задел на будущее. В ближайшие годы, по самым скромным оценкам, в Липецк приедут атлеты более чем из 200 городов РФ.