На НЛМК прошли соревнования по дартсу и баскетболу

Они прошли в рамках традиционной спартакиады среди цехов и подразделений предприятия.

За почетный трофей в соревнованиях по метанию дротиков боролись 14 команд. Победителем стали спортсмены НЛМК-Инжиниринг, представитель этой компании Лев Милютинский был точнее остальных в личном зачете.

В розыгрыше Кубка НЛМК по баскетболу участвовало 17 команд. В финале железнодорожники одолели ремонтников. Лучшим баскетболистом турнира был признан работник цеха по ремонту металлургического оборудования Игорь Столповских.

После 17 видов спартакиады впереди железнодорожники, на втором месте ремонтники, на третьем - спортсмены НЛМК-Инжиниринг.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.