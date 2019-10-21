Интеллектуальная система учета помогает экономить на счетах за электроэнергию

В семи районах Липецкой области компания «Россети Центр» монтирует интеллектуальную систему учета. Сплит-счетчики показывают объем потребленной электроэнергии, мощность, напряжение. Всю эту информацию и энергетики, и потребители видят в режиме реального времени.

Анализ полученных данных показывает, что счета за электроэнергию у жителей региона снижаются в несколько раз. Так житель села Варваринка Липецкого района до установки счётчика «Фобос» ежемесячно оплачивал по нормативу около 200 кВт*ч., после установки современного прибора учета он стал оплачивать 50 кВт*ч. В соответствии с действующим тарифом потребитель экономит около 385 рублей каждый месяц.

- Экономия у потребителей появляется после перехода с одноставочного тарифа на дифференцированный по двум зонам суток(день/ночь), а также после перехода с оплаты по нормативу на расчеты по показаниям прибора учета. Примеров таких по два-три на каждой улице, - сообщил заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Сергей Ветров.

Затраты по установке приборов учета, на приобретение пультов несет Липецкэнерго, никаких дополнительных расходов со стороны жителей не требуется. Жители Липецкой области, которым установили умный счетчик, освобождаются от обязанности поверки прибора учёта, так как их будет теперь эксплуатировать Липецкэнерго. Кроме того, энергетики берутся самостоятельно и очень оперативно восстанавливать работоспособность прибора учёта в случае возможного сбоя.

Также в списке достоинств сплит-счетчиков энергетики называют удобство снятия показаний – прибор учета делает это автоматически. Это гарантировано защищает потребителей от высоких начислений в счете из-за ошибки при передаче показаний.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

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