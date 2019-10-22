Наш первый дом: прописалось счастье в нем!

В далеком уже 1974 году, 4 ноября, первый требовательно-громкий вскрик новорожденного возвестил здесь о начале работы родильного дома №1. В его состав тогда входили стационар на 120 коек, 2 женские консультации, и всего трудилось 17 врачей. Со временем тут стали внедряться новые методики, и вся история роддома – одновременно и эволюция неонатологии, и достижения акушерства. Именно здесь прошли свое профессиональное становление и набирались опыта многие акушеры-гинекологи, неонатологи, анестезиологи, которые нынче успешно трудятся в роддомах и перинатальных центрах Липецка, области и страны.

После реконструкции 2012 года роддом преобразился (внешне и внутренне), было закуплено новейшее оборудование. И сегодня ГУЗ «Липецкий городской родильный дом» - это современный межмуниципальный акушерский центр, где применяются новейшие подходы и методики лечения. Он включает в себя роддом на 100 коек и самую крупную в регионе женскую консультацию (с дневным стационаром). В работе стационара и женской консультации активно внедряются элементы бережливого производства, а пять лет назад родильному дому присвоен знак ВОЗ ЮНИСЕФ «Больница доброжелательная к ребенку».

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И все эти 45 лет в роддоме круглосуточно совершается таинство рождения, здесь принято более 100 тысяч (!) родов. И также по-прежнему взволнованно-счастливые отцы стоят под окнами с цветами, приветствуя своих любимых, рисуют на асфальте сердечки и пишут «Спасибо» - за сыночка и дочку! А при выписке на радостях устраивают и анимационное шоу, и флэшмобы и даже приглашают… духовые оркестры.

Мы побывали в «роддоме на Папина», чтобы узнать - что и как здесь поменялось за последнее время?

По запросам времени

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- Поменялось все – сама медицина изменилась, подходы, да и пациенты, врачи в чем-то стали другими - мы живем в более прагматичное, расчетливое время, - отмечает главный врач роддома, Лариса Беляева, которая возглавляет его с 2012 года, – Специалисты стали более грамотные, у них есть возможность набираться знаний онлайн – все современные технологии обучения мы используем. Улучшилась и материальная составляющая, у нас есть все необходимое, те, кто активно работают, дежурят, получают хорошую зарплату.

Каждый год в роддоме приобретается что-то новенькое, идет постоянное обновление оборудования, и сегодня он отвечает всем современным стандартам оснащенности.

Общая тенденция снижения рождаемости, как нам рассказали в роддоме, понятно, сказывается – это следствие «демографической ямы» 90-х в стране. Если 5 лет назад здесь было ежегодно 3400 родов, то сейчас порядка 2600. Вместе с тем возросло и число возрастных мам – те, кому за 40 рожают 3-го или 4-го ребенка. Для молодых и многодетных семей сейчас хорошая поддержка в социальной сфере, и есть уверенность, что рождаемость начнет повышаться.

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В роддоме, как мы узнали, хорошая укомплектованность акушер-гинекологами, приходит и молодежь. Пока не хватает анестезиологов и неонатологов (4 из них сейчас в декрете), но подготовка дефицитных кадров требует времени. А опора - на опытных, высококвалифицированных специалистов, стаж некоторых из них исчисляется десятилетиями.

- Да, наша профессия сложная, требующая и знаний, и опыта, - замечает Лариса Николаевна. - Она немыслима без чуткости, теплоты, ежедневного ощущения сопричастности с чудом рождения ребенка. А когда видишь счастливые глаза женщины, ставшей мамой, понимаешь, и гордишься, что твой труд необходим и не напрасен.

Когда душа поет

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- Все замечательно, хороший персонал, великолепные условия, - глаза 30-летней липчанки Валерии Решетняк светятся от счастья. Ее малышка Настя появилась на свет 3 дня назад, скоро выписка, но молодая мама, которая родила здесь уже вторую дочку, не исключает, что вернется сюда и в 3-й раз.

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Для ельчанки Марины это уже 3-и роды – несколько дней назад на свет появилась третья дочка. Все роды были не из легких, но волнения позади, скоро выписка.

Ее соседка по палате Дарья (они родили в один день) тоже вся сияет. Еще бы – ведь рядом ее чудо - сыночек Серафим, 3-й ребенок в семье, а первые близняшки также родились здесь.

– Очень хорошие условия, питание, и отношение персонала замечательное. Сейчас готовимся к выписке, - улыбчиво замечает Дарья.

« …не перестаю восхищаться, здесь врачи золотые!», «остались самые лучшие впечатления!», «это роддом №1 в нашем городе!»… И таких отзывов пациенток великое множество - десятки тысяч женщин обрели в роддоме на улице Папина свое материнское счастье. Многие из них, впервые ставшие здесь мамой, приезжают сюда на вторые, третьи роды.

Здесь правит любовь и доброта

Помочь будущей маме сохранить, выносить и родить здорового малыша – главная задача врачей, акушерок, медсестер…Среди них немало тех, кто отдал любимой работе многие годы.

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– В нашей профессии нет возрастных границ, и работа для меня – второй дом, ведь проводим здесь даже большую часть времени. Без любви, доброты в нашей профессии невозможно, – делится старшая акушерка Надежда Россоха, работающая в роддоме 37 лет. – Счастливые глаза мамы, которая покидает роддом со своим малышом, довольная и улыбающаяся, – главное для нас.

С основания роддома и по сей день - 45 лет! - трудятся здесь: медсестра - анестезиолог Людмила Панова, врач-акушер-гинеколог Вера Аверина и акушерка Мария Кузина. В свою работу они влюблены, и считают свою профессию самой лучшей на свете.

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– Поначалу работала в родильном зале, потом перешла в анестезиологию. Многое поменялось за эти годы – неизмеримо лучше стали условия труда, оснащенность, но в нашей работе остаются на первом плане доброта и чуткость, – замечает Людмила Георгиевна. – И сколько бы лет не отработала, все равно чему-то всегда учишься. Профессия очень интересная, ею горжусь и люблю.

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-Безусловно, очень важны опыт, профессионализм, как и внимательность, доброжелательность к пациентам, – отмечает Вера Михайловна. Она долгие годы проработала участковым гинекологом, а сейчас продолжает трудиться в женской консультации.– Работа и сложная, и ответственная, и желанная, ведь чувствуешь свою сопричастность в появлении на свет здоровенького малыша.

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– Для меня в работе важны порядочность, добросовестность, как и умение всегда совершенствовать свои знания, – отмечает Мария Николаевна. – У меня были очень хорошие наставники, и я всю жизнь следую принципу “не навреди больному”. Свою профессию очень люблю, и, отработав в ней почти полвека, понимаю, что никогда бы не променяла ее на другую.

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За 45 лет в ГУЗ «Липецкий городской родильный дом» принято 115 201 родов. Здесь работает 172 медицинских работника.

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Автор Владимир КУЛИК: Фото автора и из архива роддома.