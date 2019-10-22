Липецкие энергетики рассказали старшеклассникам об организации безопасного труда

В рамках месячника по охране труда, организованного департаментом экономического развития администрации города, специалисты Липецкэнерго провели экскурсию для учеников 72 школы. Ребята узнали, как проходит в филиале День охраны труда, какие инструктажи обязательны для электротехнического персонала, и зачем необходимы периодические и внезапные проверки рабочих мест. А современные средства защиты электромонтров все желающие смогли примерить на себе.

Побывали старшеклассники и в центре управления сетями, где познакомились с работой электросетевого комплекса Липецкой области и узнали все тонкости работы диспетчера.

Об истории развития энергосистемы от первых гидроэлектростанций до современных энергообъектов выпускники узнали в историческом музее Липецкэнерго. В завершении экскурсии ребята смогли продемонстрировать свои знания в области электроэнергетики и охраны труда на крупных предприятиях в викторине. Все знатоки охраны труда получили полезные подарки.

- Интересно было увидеть не только, как работают профессионалы, но и как организованы их безопасность и здоровье на рабочем месте. Ведь профессия энергетика связана с опасностью, а значит и внимание к охране труда должна быть особое, – поделился впечатлениями от экскурсии ученик 11 класса Дмитрий Лукьянов.

Реклама

Фото Липецкэнерго