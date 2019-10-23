Липецкие депутаты раскритиковали организацию марафона

В эту среду, 23 октября, в Липецком горсовете депутаты и представители департамента по физической культуре и спорту обсудили тему организации массовых спортивных мероприятий. А именно, марафон, который прошел в Липецке 13 октября.

Напомним, на старт вышли любители бега из 138 городов и из 33 регионов России. Бегуны по выбору преодолели дистанции на 3, 10, 21 и 42 километра. Вместе с ними бежали легендарные спортсмены - бронзовый призер чемпионата Европы Дмитрий Сафронов, призер олимпийских игр по легкой атлетике Олеся Зыкина, олимпийская чемпионка по фехтованию Татьяна Логунова, призер олимпиады по биатлону Иван Черезов, чемпион Олимпийских игр Александр Бородюк. В связи с мерпориятием на 12 часов в областном центре перекрыли дороги - улицу Московскую, Космонавтов, Терешковой, Вермишева, Гагарина и Плеханова, площади Героев и Авиаторов, а также центр города. Многих липчан это возмутило.

По словам депутата Александра Попова, только 1-2% жителей были довольны организацией марафона. Парламентарий заявил, что все было непродуманно, работников полиции было трудно найти. По мнению Попова, следовало оставить для транспорта одну сторону проезжей части. Его поддержала депутат Елена Пономаренко, рассказавшая, что водителю автобуса, который вез на мероприятие детей, аппаратуру и костюмы, не выдали пропуск.

Председатель департамента по физической культуре и спорту Олег Токарев пояснил, что одна из целей марафона - познакомить гостей с достопримечательностями города. А также добавил, что выводы все ведомства сделают.

В следующем году в Липецке планируют провести полумарафон. Скорее всего, дистанции организуют в районе железнодорожного вокзала.