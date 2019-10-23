2019-10-23T14:36:33+03:00
Общество

Липецкие депутаты раскритиковали организацию марафона

Мероприятие, прошедшее в Липецке несколько недель назад, парализовало движение
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липецкие депутаты раскритиковали организацию марафонаЛипецкие депутаты раскритиковали организацию марафонаФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В эту среду, 23 октября, в Липецком горсовете депутаты и представители департамента по физической культуре и спорту обсудили тему организации массовых спортивных мероприятий. А именно, марафон, который прошел в Липецке 13 октября.

Напомним, на старт вышли любители бега из 138 городов и из 33 регионов России. Бегуны по выбору преодолели дистанции на 3, 10, 21 и 42 километра. Вместе с ними бежали легендарные спортсмены - бронзовый призер чемпионата Европы Дмитрий Сафронов, призер олимпийских игр по легкой атлетике Олеся Зыкина, олимпийская чемпионка по фехтованию Татьяна Логунова, призер олимпиады по биатлону Иван Черезов, чемпион Олимпийских игр Александр Бородюк. В связи с мерпориятием на 12 часов в областном центре перекрыли дороги - улицу Московскую, Космонавтов, Терешковой, Вермишева, Гагарина и Плеханова, площади Героев и Авиаторов, а также центр города. Многих липчан это возмутило.

По словам депутата Александра Попова, только 1-2% жителей были довольны организацией марафона. Парламентарий заявил, что все было непродуманно, работников полиции было трудно найти. По мнению Попова, следовало оставить для транспорта одну сторону проезжей части. Его поддержала депутат Елена Пономаренко, рассказавшая, что водителю автобуса, который вез на мероприятие детей, аппаратуру и костюмы, не выдали пропуск.

Председатель департамента по физической культуре и спорту Олег Токарев пояснил, что одна из целей марафона - познакомить гостей с достопримечательностями города. А также добавил, что выводы все ведомства сделают.

В следующем году в Липецке планируют провести полумарафон. Скорее всего, дистанции организуют в районе железнодорожного вокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
При подключении впечатлений от Wink — интернет в подарок
«Ростелеком» предлагает оформить подписку на особую коллекцию Wink и получить домашний и мобильный интернет в подарок, с которыми смотреть контент можно будет на любом устройстве, в любое время и в любом месте
Новости 24
Бывшего начальника колонии под Липецком осудили за превышение полномочий
В Липецке жильцы многоэтажки боятся выходить в кишащий тараканами подъезд
По просьбам горожан в Липецке меняют расписание двух автобусов
Наркодилер из Украины оставил закладки в Липецке и пытался скрыться в Белгороде
Чиновники зовут липчан обсудить прошедший в области ремонт дорог
Липчанину, который прижег пасынка раскаленной вилкой грозит штраф
В четверг в Липецке перекроют улицу для опиловки деревьев
Липчан избавят от неприятного запаха за миллиард рублей
Под Липецком в двойном ДТП с полицейским погибла девушка
Под Липецком пенсионерка кинула камень в сына за рулем и убила
Липчан зовут в библиотеку на встречу с писателем и журналистом
Пьяная москвичка под Липецком пыталась подкупить автоинспектора
В Липецке выпал из окна трехлетний ребенок, малыш в больнице
Липецк вошел в список городов с самым заметным снижением числа ДТП
Женщину, пропавшую в Липецкой области, нашли в больнице под Воронежем
Липецкие спасатели проанализировали, как выжил упавший с 19 этажа мужчина
Из-за тумана в Липецке вынужденно сел самолет Санкт-Петербург – Воронеж
В Липецке на неделю перекроют выезд на кольцо 9 микрорайона
Под Липецком "ВАЗ", набитый людьми, врезался в магазин: 2 погибли, 5 пострадали
В Липецке в районе "Швейной фабрики" сошел с рельсов новый трамвай
Злодей украл с карты липчанки 15000 рублей
Под Липецком КамАЗ вылетел в кювет: водитель погиб
В среду в домах Липецка отключат свет, тепло, холодную и горячую воду
В среду в Липецке до +19 градусов, туман и дождь