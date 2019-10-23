«Россети» направят около 1,7 млрд рублей на ремонт энергообъектов в Дагестане в 2019 году

Комплексная программа ремонта энергообъектов реализуется в рамках второго этапа масштабных Всероссийских Учений энергетиков.

Специалистами группы проведен технический аудит объектов электросетевого комплекса республики, по итогам которого энергетики разработали специальную программу мероприятий для модернизации и реконструкции энергообъектов региона.

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский подчеркнул, что энергокомпания продолжила положительную отраслевую практику в Дагестане вторым этапом Общероссийских Учений энергетиков. С лета текущего года в ремонтно-восстановительных мероприятиях на объектах республики вновь задействованы энергетики со всей России.

«Сегодня на энергообъектах Дагестана работают более 860 человек из 15 дочерних компаний «Россети», задействовано 257 единиц техники. До конца года предстоит отремонтировать около 4,5 тысяч километров воздушных линий разного класса напряжения, 100 подстанций и 793 трансформаторных пункта, заменить почти 5 тысяч опор. По расчетам специалистов, масштабные работы позволят повысить качество энергоснабжения почти 3 млн жителей Дагестана, на 16% снизить количество технологических нарушений, в том числе в осенне-зимний период», - отметил Павел Ливинский.

Напомним, в 2018 году «Россети» провели на территории Дагестана масштабные Всероссийские Учения энергетиков, в ходе которых были заменены около 8,2 тысяч опор, установлены 21,2 тысячи приборов учета электроэнергии, проложено 623 км самонесущего изолированного провода, отремонтировано 388 трансформаторных подстанций. В связи с многочисленными обращениями жителей, увидевших кардинальные перемены в ходе учений, были выполнены дополнительные объемы работ на участках, где их проведение изначально не планировалось.

Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев в ходе недавнего совещания по вопросам развития топливно-энергетического комплекса отметил положительный эффект мероприятий и рекомендовал предприятиям других отраслей в решении производственных задач использовать положительную практику «Россетей».

Для справки:

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 тыс. МВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

Компания «Россети-Центр» (Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра») - крупнейшая в Российской Федерации межрегиональная распределительная сетевая компания, контрольным пакетом акций которой (50,2%) владеет ПАО «Россети», осуществляющее управление МРСК/РСК корпоративными методами (через Советы директоров). Контролирующим акционером является государство, владеющее 88,04 % в УК ПАО «Российские сети». Трудовой коллектив «Россети-Центр» насчитывает более 30 тысяч человек. В целом доля Росети-Центр» на рынке передачи электрической энергии регионов в зонах ответственности составляет около 86%; доля компании на рынке услуг по технологическому присоединению на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей (территория площадью 457,7 тысяч квадратных километров) - порядка 88,6%.

Основным акционером «Россети-Центр» (ПАО «МРСК Центра»), кроме ПАО «Россети», является компания Genhold Limited. В свободном обращении находится порядка 34 % акций ПАО «МРСК Центра». Количество акционеров — более 18 тыс. Код акций на бирже: Московская Биржа — MRKC. Тиккеры: Bloomberg — MRKC RМ, Reuters — MRKC.MM. Производственный потенциал ПАО «МРСК Центра» составляет 2,4 тыс. подстанций напряжением 35-110 кВ общей мощностью 34,4 тыс. МВА и 100,7 тыс. подстанций напряжением 6—10 кВ общей мощностью около 20 тыс. МВА. Общая протяженность линий электропередачи 0,4- 110 кВ – 397,3 тысяч километров. Основными стратегическими приоритетами ПАО «МРСК Центра» являются: обеспечение надежного, бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей; повышение уровня качества и надежности оказываемых услуг; повышение эффективности инвестиций; энергосбережение и снижение потерь; повышение эффективности операционных затрат; улучшение взаимодействия с потребителями, обществом и инвесторами. Одним из основных видов деятельности компании является технологическое присоединение новых потребителей. Получить услуги по технологическому присоединению можно на официальном сайте «Портал электросетевых услуг ПАО «Россети»», где работает электронный сервис, который позволяет потребителям получить услуги по технологическому присоединению через интернет. На сайте доступен расчет стоимости услуг, потребители могут посмотреть состояние поданных заявок, подать показания приборов учета, узнать график плановых ограничений электроэнергии и информацию об аварийных отключениях, подать запрос на получение информации о состоянии электроустановок. Портал разработан в соответствии с Едиными стандартами качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденными Приказом Минэнерго России от 15 апреля 2014 г. N 186.

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