Алексей Рубахин: «ОГУП «Липецкдоравтоцентр» на пути освоения и внедрения бережливых технологий»

Для водителя и пассажира качественные автомобильные дороги – в числе главных условий безопасной и комфортной поездки. Таких дорог, отвечающим всем необходимым требованиям, в нашем регионе, к счастью, все больше и больше. Среди ведущих «игроков» на дорожном рынке области первостепенное место занимает ОГУП «Липецкдоравтоцентр». Образованное 16 лет назад, предприятие прошло поэтапную реорганизацию, и сегодня это мощная, мобильная организация, которая оснащена необходимой спецтехникой и отличается высоким уровнем квалификации своих сотрудников.

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В зоне ответственности предприятия – 5447 км автодорог, что составляет треть дорожной сети региона. В составе «Липецкдоравтоцентр», насчитывающем более 1400 сотрудников, 12 филиалов в различных районах области. В числе подразделений предприятия – 8 асфальтобетонных заводов (производимый на них асфальт – лучший в регионе), автотранспортный цех, участки по строительству и ремонту автодорог, дорожно-строительная лаборатория.

Не жить вчерашним днем, а осваивать новые технологии для повышения эффективности производства – этот принцип работы стал основой деятельности предприятия. Здесь активно внедряется система бережливого производства.

- Мы стали участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Совместно со специалистами федерального центра компетенций с августа нынешнего года разрабатываем и внедряем программу масштабной модернизации предприятия, - отмечает генеральный директор ОГУП «Липецкдоравтоцентр» Алексей Рубахин. – Наши планы достаточно амбициозные - обеспечить за три года работы рост производительности труда на предприятии на 30%.

На сегодняшний день реализованы первые шаги для достижения поставленной цели. Уже месяц на предприятии функционирует цех по ремонту двигателей. Это небольшой производственный участок, который создан со всеми условиями внедрения принципов бережливого производства (внедрена система 5С, использована бизнес-диагностика и т.д.). Специалисты федерального центра компетенций помогают применять современные LEAN-технологии с учетом специфики и мощностей ОГУП «Липецкдоравтоцентр». И как результат - проведение ремонта двигателей автомобилей собственными профессиональными специалистами качественно, в запланированный срок, с ожидаемым экономическим эффектом 3 млн рублей в год.

Руководители структурных подразделений «Липецкдоравтоцентр» проходят обучение по программе «Управление проектами и изменениями». К концу года на предприятии будет реализовано еще около десяти значимых проектов с внедрением системы бережливого производства. В их числе – организация единого для всех филиалов логистического центра, оптимизация процесса (и технологии) загрузки спецтехники песко-соляной смесью для обработки автодорог в зимний период, снижение расходов на топливо.

Главная цель реализации данных проектов – сделать работу предприятия более эффективной, экономной, соответствующей современным требованиям качественных и автомобильных дорог. Вся деятельность предприятия показывает, что компания готова принимать ответственные бизнес-решения. В 2019г Липецкдоравтоцентр принял участие во всероссийском конкурсе по сокращению выбросов парниковых газов «Климат и ответственность - 2019». В номинации «Лучшая организация Российской Федерации в области снижения выбросов парниковых газов среди организаций, выбрасывающих менее 150 тыс. т СО2-эквивалента в год» компания вошла в топ 10 лучших организаций.

Подготовил Владимир КУЛИК. Фото из архива УДиТ.