Липчанка вошла в 5-ку самых богатейших женщин России

В 2019 году липчанки Ольга Белявцева и Светлана Борцова вновь попали в число богатейших женщин России. Рейтинг опубликовал сайт Forbes. В него вошли 25 россиянок.

49-летняя Ольга Белявцева только богатеет. В этом году, как и в прошлом, она оказалась на 5 месте. Ее состояние оценивается в 550 млн. долларов. В 2018 году ее капитал составлял 500 млн. долларов. В 2017 году липчанка занимала 4 место в рейтинге с состоянием в 450 млн. долларов.

Напомним, Ольга Белявцева работала упаковщицей, затем экономистом приватизированного предприятия, из которого вырос производитель соков «Лебедянский». Белявцева стала акционером компании. В 2008 году у основных акционеров ее выкупила PepsiСo за 1,36 млрд. долларов. Но у липчанки осталась доля в «Прогрессе» - 35%. Также ей принадлежит компания «Агроном-Сад». Ольга Белявцева замужем, имеет трое детей.

49-летняя Светлана Борцова в этом году съехала на 19 место с состоянием в 250 млн. долларов. В 2018 году она занимала 15 строчку, обладая 260 млн. долларов. В 2017 году липчанка была на 18 месте рейтинга – 150 млн. долларов.

Светлане Борцовой принадлежит большая часть акций ОАО «Прогресс Капитал». Ценные бумаги достались ей по наследству от мужа Юрия Борцова, умершего в 2010 году. У Борцовой четверо детей.