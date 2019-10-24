МЧС опровергает, что на Липецк движется ядовитое облако из Украины

Этой ночью и утром, 24 октября, Липецкую область окутал густой туман. По данным синоптиков, в некоторых районах видимость в тумане составляла менее 500 метров. Напомним, что из-за неблагоприятных погодных условий, в Липецком аэропорту отменили и перенесли несколько рейсов.

Сейчас жители региона делятся в соцсетях мистическими видами окутанных туманом дорог и природы. Вместе с тем, липчан пугают, что туман не обычный, а ядовитый. В ряде СМИ появилось сообщение, что идет это ядовитое облако якобы со стороны Украины.

Но жителей Липецка спешат успокоить. Как сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС России Сергей Хахти, липчанам ничего не угрожает. Никаких вредных веществ в воздухе не зарегистрировано.

ares_and_fox Туман в Липецке

sanya_0252 Густой туман в Липецкой области

Как стало известно «КП-Липецк», новость про ядовитое облако - нелепый фейк. Кстати, несколько дней назад зловонный смог должен был окутать Курск. Однако, этого не произошло. Превышения предельной концентрации содержания загрязняющих веществ не было обнаружено.