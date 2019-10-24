2019-10-24T13:46:30+03:00
Общество

МЧС опровергает, что на Липецк движется ядовитое облако из Украины

Липчанам ничего не угрожает [фото]
Лия МУРАДЬЯНЮлия КЛЮЕВА
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МЧС опровергает, что на Липецк движется ядовитое облако из УкраиныМЧС опровергает, что на Липецк движется ядовитое облако из УкраиныФото: Юлия КЛЮЕВА
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Этой ночью и утром, 24 октября, Липецкую область окутал густой туман. По данным синоптиков, в некоторых районах видимость в тумане составляла менее 500 метров. Напомним, что из-за неблагоприятных погодных условий, в Липецком аэропорту отменили и перенесли несколько рейсов.

Сейчас жители региона делятся в соцсетях мистическими видами окутанных туманом дорог и природы. Вместе с тем, липчан пугают, что туман не обычный, а ядовитый. В ряде СМИ появилось сообщение, что идет это ядовитое облако якобы со стороны Украины.

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#ВОТТАКОЙСЕГОДНЯНОЧЬЮТУМАН
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Но жителей Липецка спешат успокоить. Как сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС России Сергей Хахти, липчанам ничего не угрожает. Никаких вредных веществ в воздухе не зарегистрировано.

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Туман в Липецке
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Густой туман в Липецкой области
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Как стало известно «КП-Липецк», новость про ядовитое облако - нелепый фейк. Кстати, несколько дней назад зловонный смог должен был окутать Курск. Однако, этого не произошло. Превышения предельной концентрации содержания загрязняющих веществ не было обнаружено.

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Фото тумана в Липецкой области
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ИСТОЧНИК KP.RU

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