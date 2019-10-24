В аэропорту «Липецк» задержали и отменили вылеты из-за тумана

СЕГОДНЯ 11:43 2019-10-24T14:37:07+03:00

Из-за тумана задержали два рейса и один отменили Фото: Лия МУРАДЬЯН

Рейс до Калининграда отменили, вылеты в Москву и Санкт-Петербург перенесли

Изменить размер текста: A A

Этой ночью, 24 октября, и утром Липецкую область окутал густой туман. Из-за чего в аэропорту задержали и отменили ряд вылетов. Согласно данным на электронном табло, утром задержали вылет рейса S7248 из Липецкого аэропорта в Домодедово. Самолет должен был вылететь в 10.15 утра, вылет перенесли на 12.00.

Также задерживается рейс 7R262 – в Санкт-Петербург, который должен был понять в воздух в 7.30 утра, его вылет запланирован на 11.45. Кроме этого полностью отменили одни из ночных рейсов «Липецк – Калининград», самолет должен был вылететь в 0.40 ночи.

Напомним, что из-за аналогичных погодный условий только в аэропорту Воронежа в минувшую среду, 23 октября, самолет Санкт-Петербург – Воронеж вынужденно сел в Липецком аэропорту.

ИСТОЧНИК KP.RU