В эту пятницу, 25 октября, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с первым врачом, участвующим в программе "Губернаторский миллион". Напомним, регион предлагает 1 млн. рублей врачам дефицитных специальностей, ранее не работавшим в здравоохранении Липецкой области.

В Липецке врачу анестезиологу-реаниматологу вручили первый миллионФото: Юлия КЛЮЕВА

26-летний Михаил Сальников только устроился в ГУЗ "Липецкий областной перинатальный центр". Молодой человек приехал из Воронежской области. В 2019 году он окончил ВГМУ им. Н.Н. Бурденко по специальности анестезиолог-реаниматолог. До этого 2 года проработал педиатром.

В Липецке врачу анестезиологу-реаниматологу вручили первый миллион.

- Теперь я врач анестезиолог-реаниматолог Липецкого перинатального центра, - рассказал на встрече с журналистами юный медик. - От своих знакомых узнал, что в учреждении есть вакантные места. Решил подать заявку. Затем узнал о программе "Губернаторский миллион". Тогда уже принял окончательное решение работать здесь. К тому же, условия лечебного учреждения третьего уровня помогают реализовать возможности профессии, а наличие современного оборудования - комфортно работать.

Михаил поделился, что потратит миллион на покупку жилья. Сертификат на получение денег ему вручил Игорь Артамонов. Губернатор отметил, что этот миллион - инвестиция в здоровье липчан. Важно, чтобы в регион приехал хороший специалист, который полюбит липецкую землю и останется здесь работать. На сегодняшний день, по словам Артамонова, ситуация в медицине оставляет желать лучшего. Поэтому нужно как можно скорее находить врачей, в которых нуждается регион.

Игорь Артамонов вручил молодому медику первый "Губернаторский миллион" в Липецке.

Так, на данный момент в перинатальном центре укомплектованность штата по специальности анестезиология составляет 50%, по неонатологии - 60%. Проблема дефицита кадров остро стоит не только в регионе. Анестезиологов не хватает везде. Это происходит по многим причинам. Врачу анестезиологу нужно дополнительно отучиться 2 года в ординатуре. На нем лежит высокая ответственность, как во время обеспечения наркозом пациента, так и в реанимационном отделении. К тому же, акушерский стационар - это самое сложное. Врач должен одновременно следить за состоянием 2 пациентов. Кстати, средний возраст анестезиологов в липецком перинатальном центре составляет 31 год. Неонатологов - 36 лет.