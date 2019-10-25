2019-10-25T16:31:45+03:00
Экономика

«Россети» в пять раз увеличили чистую прибыль по РСБУ за первые три квартала

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ПАО «Россети» (MOEX: RSTI), управляющее в 80 регионах Российской Федерации федеральной сетевой и 15 межрегиональными распределительными сетевыми компаниями, объявляет рассчитанные в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета финансовые результаты за первые три квартала 2019 года, свидетельствующие о стабильном развитии акционерного общества.

За указанный период выручка «Россетей» осталась на прежнем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровне и превысила 26 млрд рублей. За счет последовательной работы компании «Россети» над повышением эффективности управляемых дочерних структур в отчетном периоде удалось добиться роста их инвестиционной привлекательности и их рыночной капитализации, что в дополнение к получению дивидендов позволило обществу более чем в пять раз увеличить чистую прибыль за отчетный период – с 19,2 млрд рублей, полученных с января по сентябрь 2018 года, до 100,4 млрд рублей за первые три квартала 2019 года.

В 2019 году Премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым поддержаны предложенные руководством холдинга законодательные инициативы по совершенствованию нормативно-правовой базы в электроэнергетике, а сама компания «Россети» передала на рассмотрение в Минэнерго РФ обновленный вариант стратегии холдинга.

се эти шаги направлены на обеспечение стабильности финансово-экономических показателей компании «Россети» в долгосрочной перспективе и повышение доходности её акционеров и инвесторов, что находит отражение в полученных результатах.

Более подробно с отчетностью можно ознакомиться здесь.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн. км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

Контакты:

Департамент по связям с общественностью и СМИ компании «Россети»

Директор департамента

Моб. +7 903 728-63-79; E-mail: Bobkov-DA@rosseti.ru

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Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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