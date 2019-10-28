2019-10-28T15:32:40+03:00
Общество

Эксперты считают, что липецкая семья может накопить на дом за 7 лет

При условии, что один из членов будет откладывать на покупку всю зарплату в Липецке или области
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Эксперты считают, что липецкая семья может накопить на дом за 7 летЭксперты считают, что липецкая семья может накопить на дом за 7 летФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Стало известно, за какой период времени липецкая семья может накопить на собственный дом. Соответствующее исследование провели специалисты федерального портала «Мир квартир». Они рассчитали сроки, взяв показатели средних зарплат из данных Росстата, а средние цены на дома из собственной аналитики. При этом предполагалось, что для покупки недвижимости полностью откладывается зарплата одного из членов семьи. Другой же берет на себя все расходы.

Липчане, согласно исследованию, могут накопить на дом за 7 лет при условии, что средняя зарплата в регионе 34 779 рублей, а жилье будет стоить 3 001 661 руб. Воронежцы с зарплатами в 34 558 рублей могут накопить на дом стоимостью 4 379 847 рублей за 11 лет. Белгородцам, зарабатывающим в среднем 34 149 рублей в месяц придется копить на дом за 3 860 768 рублей 9 лет. Столько же придется откладывать тамбовчанам с зарплатами в 30 001 рублей, чтобы приобрести недвижимость стоимостью 3 279 253 рублей и жителям Орловской области, чей средний доход в месяц равен примерно 31 324 рублей, а стоимость дома в регионе 3 258 345 рублей.

Кстати, чтобы купить дом за 17 080 870 рублей москвичам со средней зарплатой в 96 030 рублей придется копить 15 лет. А жителям Московской области с доходами в 58 317 рублей за дом своей мечты в 14 989 227 рублей нужно будет откладывать аж 21 год.

Напомним, что в июле специалисты провели исследование, согласно которому липецкая семья может накопить на квартиру за 4 с половиной года. Тогда горожане возмутились таким данным. Сказали, что за такой короткий срок накопить на собственную квартиру невозможно, так как практически вся зарплата уходит на различные нужды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Юный изобретатель из Мончегорска занял первое место на выставке в Индонезии
22-26 октября в Индонезии прошла 15-я Международная выставка юных изобретателей International Exhibition for Young Inventors. О результатах российской делегации и первых эмоциях победителей - в репортаже с места событий
Министр здравоохранения Вероника Скворцова: У нас часто собирают деньги на лечение, когда помощь можно получить бесплатно
На что могут рассчитывать пациенты и врачи, рассказала глава Минздрава в интервью Тине Канделаки в прямом эфире на Радио «Комсомольская правда»
Родительский чат - находка для шпиона: о чем самарцам запретили общаться с учителями в иностранных мессенджерах
Самарские чиновники запретили учителям пользоваться иностранными мессенджерами. Правда, утверждают, что запрет касается только служебной информации, но четкую границу провести затрудняются
Новости 24
В ДТП с «ВАЗом» в Липецке перевернулась «ГАЗель» почты
В ночь со вторника на среду в Липецке отключат холодную воду
Мэрия хочет убрать лавочки с аллеи парка Победы – липчане против
В Липецке разбойник с пистолетом ограбил салон сотовой связи
Останки человека два года пролежали возле общежития в Липецке
Стас Михайлов поблагодарил липчан за потрясающую атмосферу
В выходные спасателям пришлось срезать с липчан обручальные кольца
За неделю в Липецке эвакуировали 34 неправильно припаркованные машины
В Липецкой области продолжается модернизация учреждений здравоохранения
Больше 350 человек бегали с компасами по Нижнему парку в Липецке
В Липецке судили контрабандиста, привезшего в город более 12000 пачек сигарет
Под Липецком "ВАЗ" врезался в столб: водитель погиб на месте
В Липецке школьница сорвалась с площадки заброшенной высотки
Под Липецком у таксиста угнали машину
Под Липецком у студентки украли банковскую карту в раздевалке учебного заведения
Липецкую школу искусств накажут за ремонт фасада в присутствии детей
В Липецке продлили работу дачных маршрутов
В Липецке из горящей квартиры спасли 3 детей и женщину
В Липецкой области подешевело пшено и молоко, но подорожали гречка, помидоры и яйца
В воскресенье в Липецке туманно и до +17 градусов