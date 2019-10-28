Эксперты считают, что липецкая семья может накопить на дом за 7 лет

Стало известно, за какой период времени липецкая семья может накопить на собственный дом. Соответствующее исследование провели специалисты федерального портала «Мир квартир». Они рассчитали сроки, взяв показатели средних зарплат из данных Росстата, а средние цены на дома из собственной аналитики. При этом предполагалось, что для покупки недвижимости полностью откладывается зарплата одного из членов семьи. Другой же берет на себя все расходы.

Липчане, согласно исследованию, могут накопить на дом за 7 лет при условии, что средняя зарплата в регионе 34 779 рублей, а жилье будет стоить 3 001 661 руб. Воронежцы с зарплатами в 34 558 рублей могут накопить на дом стоимостью 4 379 847 рублей за 11 лет. Белгородцам, зарабатывающим в среднем 34 149 рублей в месяц придется копить на дом за 3 860 768 рублей 9 лет. Столько же придется откладывать тамбовчанам с зарплатами в 30 001 рублей, чтобы приобрести недвижимость стоимостью 3 279 253 рублей и жителям Орловской области, чей средний доход в месяц равен примерно 31 324 рублей, а стоимость дома в регионе 3 258 345 рублей.

Кстати, чтобы купить дом за 17 080 870 рублей москвичам со средней зарплатой в 96 030 рублей придется копить 15 лет. А жителям Московской области с доходами в 58 317 рублей за дом своей мечты в 14 989 227 рублей нужно будет откладывать аж 21 год.

Напомним, что в июле специалисты провели исследование, согласно которому липецкая семья может накопить на квартиру за 4 с половиной года. Тогда горожане возмутились таким данным. Сказали, что за такой короткий срок накопить на собственную квартиру невозможно, так как практически вся зарплата уходит на различные нужды.