Как липчане и пожарные спасали бабушку и троих детей из горящей квартиры

Жуткие кадры и чудесное спасение троих детей в Липецке – стали известны подробности ЧП, которое едва не обернулось страшной трагедией. Напомним, пожар произошел в субботу вечером, 26 октября, в доме №25 на проспекте Мира. Там из полыхающей квартиры на втором этаже чудом спасли бабушку и троих детей.

Прохожие заметили в окне огонь и кинулись на помощь. На кадрах еще до приезда МЧС видно, как в окне, среди языков пламени мелькают фигуры, падают обгоревшие обои. Несколько мужчин взобрались на козырек подсобки и пытаются спасти семью. Люди вокруг в отчаянии плачут.

Как спасали троих детей из пожара в Липецке.Видео: https://vk.com/car_48

– Пацан, иди сюда, прыгай, мы тебя поймаем, – кричит мужчина на крыше подсобки, но дети не могут выбраться.

Кто-то по стенам взбирается на второй этаж, но из-за огня не может влезть в квартиру. Некоторые советуют бабушке кидать детей из окна. В итоге одного ребенка прохожие все же вытащили. Благо на место прибыли сотрудники МЧС.

– На момент прибытия двое прохожих держали женщину в окне, чтобы она могла дышать, еще двое детей оставались внутри, – рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области Сергей Хахти. – В этот момент звено второго отдаления подало ствол трехколенной лестницы в окно кухни на втором этаже.

Но бабушка оказалась частично парализована, поэтому эвакуировать ее через окно не получилось. Одновременно другое звено пожарных бросилось к входной двери в квартиру. Как оказалось, пламя отрезало выход, весь коридор был в огне и дети не могли пробраться к двери, путь к окну на кухне тоже был отрезан.

Из дома эвакуировали 6 человекФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В объятую пламенем и дымом раскаленную квартиру ворвались трое пожарных спасательной части №2 Седов, Карпов и Юшков. В огне и дыму им удалось быстро отыскать детей, которые прятались от пожара в дальней комнате у окна. Пожарные вынесли ребятишек на улицу на руках. Одновременно другие сотрудники сбивали огонь в коридоре и надевали спецсредства на парализованную бабушку. Часть спасателей в это время эвакуировали соседей этажом выше.

В итоге благодаря неравнодушию прохожих и профессионализму пожарных спасти удалось всех. Всего из того дома эвакуировали 6 человек. Бабушка и дети под наблюдением врачей, их жизни уже ничего не угрожает.