Игорь Артамонов: «У 59 тысяч липчан в 2020 году повысится зарплата»

Ряд категорий бюджетников ожидает повышение зарплаты, об этом сообщил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Повышение оплаты труда в регионе начнётся 1 января 2020 года. В соответствии с поручением Правительства РФ о неснижении установленных указами Президента России показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы на 5,8% будут проиндексированы оклады работников образования, здравоохранения, культуры и сферы социальной защиты населения. Также ожидается увеличение минимального размера оплаты труда. С начала будущего года МРОТ должен вырасти до 12 130 рублей.

«59 тысяч человек увидят рост оплаты труда в своих расчётных листках. Для нас это будет стоить больше одного миллиарда рублей. Нам необходимо изыскивать эти средства и проводить оптимизацию расходов. Всё, что оптимизировано, должно направляться на повышение заработной платы», – отметил глава региона Игорь Артамонов.

По распоряжению руководителя Липецкой области с начала следующего года вырастет заработная плата отдельных категорий работников образования. Речь идёт о младших воспитателях, помощниках воспитателей в детских садах и педагогических работниках учреждений здравоохранения Липецкой области.

Так, с 1 января 2020 года на 7,5% вырастут зарплаты педагогов в медучреждениях. При этом будут проиндексированы оклады и увеличены стимулирующие выплаты. Заработные платы младших воспитателей и помощников воспитателя будут повышаться в два этапа – 1 января и 1 июля 2020 года. Оба раза – на 10 %.

«У нас много обращений, что оклад поднимают – премию уменьшают. Должен вырасти общий доход. Заместителей, которых это касается, прошу проконтролировать. Необходимо провести работу со школами, больницами, учреждениями культуры. Это задача, которой мы будем заниматься постоянно. Активно начинаем прямо с 1 января», – подытожил Игорь Артамонов.