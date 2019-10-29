2019-10-29T10:26:03+03:00
Экономика

Студенческий отряд "Россети Центр Липецкэнерго" один из лучших в стране

Будущие энергетики команды "12 киловатт молодости" заняли второе место в конкурсе профмастерства среди студенческих отрядов группы компаний "Россети"
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В рамках Всероссийского слета, посвященного празднованию 60-летия студенческого движения, 18 энергетических отрядов со всей страны боролись за звание лучших. Бойцы энергоотряда «12 киловатт молодости» достойно представили молодое поколение липецких энергетиков не только в творческих состязаниях, но и в конкурсе профессионального мастерства, который в этом году был впервые включён в программу.

В течение двух дней на базе учебного центра Россети на подстанции 220 кВ «Горенки» города Балашиха будущие энергетики Липецкэнерго демонстрировали свою профессиональную подготовку в оказании первой помощи пострадавшему, сборке схемы сигнализации и замены неисправного счетчика. Набрав 328 баллов из 400 возможных, команда стала серебряным призером соревнований.

- Участие во Всероссийском слете студенческих отрядов в этом году было особенно волнительным и ответственным, ведь помимо креатива, мы должны были продемонстрировать свой профессионализм. Получить серебро на первых соревнованиях профмастерства нам помогло насыщенное трудовое лето, - поделился эмоциями от участия в слете студотрядов капитан команды «12 киловатт молодости» Дмитрий Корнилов.

Высоких результатов добился отряд «12 киловатт молодости» и в творческих состязаниях. Защитная каска электромонтера будущего, а также энергодрево, символизирующее весь электросетевой комплекс страны, получили бронзу в конкурсе касок и арт-объектов.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

Реклама, фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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