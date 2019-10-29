2019-10-29T13:26:09+03:00
Происшествия

15-летняя школьница расправилась с любящим отцом и мачехой ради парня

Соседи рассказали подробности из жизни семьи, где дочь «заказала» родителей
Лия МУРАДЬЯН
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По словам соседей, девушка страдала от расстройства психикиПо словам соседей, девушка страдала от расстройства психикиФото: Лия МУРАДЬЯН
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Жуткая расправа, которую учинила школьница над родным отцом и его супругой шокировала жителей маленького поселка в Елецком районе Липецкой области. Напомним, в поселке Солидарность 15-летняя школьница подговорила 22-летнего парня убить родителей. Молодой человек пробрался ночью в дом через окно, спрятался в туалете, откуда после напал с ножом на мачеху девушки. После школьница выманила на улицу родного отца, чтобы парень смог убить его ударом в спину. Несмотря на раны, 50-летний мужчина выжил и смог вызвать «скорую». А вот его 48-летняя супруга, к несчастью, скончалась до приезда медиков. После кровавой расправы парочка сбежала, но вскоре обоих задержали, и теперь будут проверять на вменяемость.

Как оказалось, причиной столь страшных событий стала любовь. Несовершеннолетняя девочка хотела жить с парнем отдельно от родителей, но папа не разрешал. Несколько раз она убегала и даже жила в чужом доме, но ее каждый раз возвращали.

– Девушка длительное время проживала с молодым человеком, отец был против их связи, что и могло стать причиной конфликта, – пояснила «КП-Липецк» старший помощник руководителя СУ СКРФ по Липецкой области Юлия Кузнецова. – Отец и его погибшая супруга характеризовались положительно, на учете не состояли.

Соседи на условиях анонимности рассказали, что девочка была с большими странностями – часто не ночевала дома, устраивала истерики и приносила отцу немало хлопот. Родная мать сейчас живет с другим мужчиной и ждет ребенка. А вот об отце отзываются положительно, говорят, что никогда не видели его пьяным, супруга тоже хорошая, оба работали, жили в чистоте, делали в доме ремонт и заботились о девочке.

– У Оли (имя изменено) эпилепсия и есть отклонения в психике, – рассказывают соседи. – дядя Витя (отец) занимался ремонтом автомобилей, он обеспечивал дочку всем, возил в санатории, лечил, ухаживал. У него руки золотые, у нас все его уважают. Даже не представляю, как он это перенес – он очень любил дочку. И жену свою погибшую любил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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