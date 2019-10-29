Под Липецком 15-летняя школьница подговорила парня убить ее родителей

СЕГОДНЯ 12:48 2019-10-29T12:48:41+03:00

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На жуткое преступление пошла 15-леьтняя девушка в Липецкой области. Все произошло ночью 28 октября в поселке Солидарность Елецкого района, где школьница с приятелем решили расправиться с родителями.

По версии следствия, девушка договорилась с 22-летнийм приятелем, чтобы тот убил ее родителей. Ночью молодой человек пришел к дому школьницы с ножом, и девушка тайно впустила приятеля через окно. Парень спрятался в туалете и стал выжидать, когда родители девушки уснут. Но планы изменились. Парень услышал, как в коридор вышла 48-летняя мачеха женщины, выбежал из туалета и ударил ее несколько раз ножом в грудь.

Испугавшись криков женщины, приятель побежал на улицу, за ним бросилась и девушка. Затем озлобленная девушка выманила на улицу родного 50-летнего отца, чтобы приятель смог ударить его ножом в спину. При этом парень, нападая на отца, поранил и саму девушку. Изрезав мужчину, парочка сбежала, нож выбросили по дороге. Отец смог добраться до телефона и вызвать «скорую». Мужчину экстренно увезли в больницу и спасли, а вот его супруга скончалась еще до приезда медиков.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, парня и девушку уже задержали, обоим назначили психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы проверить на вменяемость. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 105 – покушение на двойное убийство.

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ИСТОЧНИК KP.RU