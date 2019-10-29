2019-10-29T13:52:55+03:00
Общество

Дмитрий Сотников назначен вице-президентом по инвестиционным проектам Группы НЛМК

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, сообщает о назначении вице-президентом по инвестиционным проектам Дмитрия Сотникова
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Константин Лагутин, ранее занимавший эту позицию, принял решение оставить должность.

До конца 2019 года он продолжит работу в компании в качестве советника президента Группы НЛМК.

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«Я благодарен Константину Лагутину за существенный вклад в развитие процесса управления инвестициями Группы НЛМК.

Под его руководством была внедрена и развивалась система проектного управления, были реализованы проекты стратегического значения для компании, в том числе строительство факбрики окомкования Стойленского ГОКа. Дмитрию Сотникову и его службе предстоит реализовать большое количество инвестиционных проектов, запланированных по всему миру в рамках Стратегии 2022. Уверен, разносторонний опыт Дмитрия и команды профессионалов НЛМК позволит нам успешно достичь поставленных целей», - прокомментировал президент Группы НЛМК Григорий Федоришин.

Биография Дмитрия Сотникова

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До прихода в Группу НЛМК Дмитрий Сотников руководил девелоперской компанией, которая реализовала такие крупные проекты, как строительство бизнес-парка в Москве, жилого комплекса в Екатеринбурге, бизнес-центра в Перми. До 2011 года Дмитрий на протяжении почти 10 лет работал на различных позициях инвестиционного и операционного менеджмента в компании Евраз. Он создавал систему проектного управления в Евразе, принимал непосредственное участие в реализации крупнейших проектов компании с сталеплавильном и горном производстве. Последняя должность Дмитрия в Евразе – вице-президент, руководитель дивизиона «Урал». Дмитрий окончил экономический факультет МГУ, l’Université Paris IX Dauphine (Париж) и Российскую Экономическую Школу. Магистр менеджмента, кандидат экономических наук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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