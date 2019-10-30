2019-10-30T11:23:26+03:00
Общество

Группа НЛМК приступила к промышленным поставкам высокопрочной стали для машиностроения

Прочность этой стали на 40% выше горячего проката общего назначения
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НЛМК приступил к промышленным поставкам на российский рынок высокопрочного горячекатаного листа марок S500MC и S550MC (предел текучести 500 и 550 МПа).

Такой прокат используется для производства кузовов самосвалов, ломовозов, шасси грузовых автомобилей, кранов-манипуляторов и другой спецтехники. Конструкции из высокопрочной стали позволяют увеличить несущую способность изделий на 20%, снизить вес техники и сократить расход топлива на тонну груза.

Сталь марок S500MC и S550MC используют в конструкциях и деталях оборудования, которое работает в условиях повышенных нагрузок. Ее прочность на 40% выше горячего проката общего назначения. Прочностные свойства металл приобретает после специальной термомеханической обработки на стане горячей прокатки НЛМК.

Листы высокопрочной стали выпускаются толщиной от 4 мм до 8 мм, шириной до 1 500 мм и длиной до 12 метров. Клиенты имеют возможность заказать прокат малыми партиями – до 20 тонн – с доставкой автомобильным транспортом. В пакет заказа может быть также включен высокопрочный толстый лист линейки марок Quard, который компания поставляет в Россию с завода NLMK Clabecq в Бельгии.

НЛМК реализует программу развития горячекатаного проката высокого класса прочности и, в частности, до конца года планируются опытные поставки S600MC.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

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