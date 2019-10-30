2019-10-30T11:12:20+03:00
Экономика

Липецкэнерго оснащает автомобили системой ГЛОНАСС

Для оптимизации транспортной логистики предприятие внедряет систему спутникового наблюдения
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Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» завершает установку системы спутникового наблюдения ГЛОНАСС на всех используемых автомобилях. Стоит отметить, в арсенале филиала уже имеются машины, оборудованные навигационной системой. Успешный опыт ее использования в течении нескольких лет показал необходимость в оснащении таким оборудованием всего автопарка.

Сегодня в арсенале Липецкэнерго около 600 транспортных средств. В ближайшее время специалистам предприятия будет доступна информация об их передвижении не только в режиме реального времени, но и за предыдущие периоды. В программном обеспечении глобальной навигационной спутниковой системы демонстрируется важная информация: географические координаты машин, скорость их передвижения, расход топлива и другие параметры. На основе этих данных можно анализировать эффективность работы автопарка. С помощью аналитических отчетов можно выявить и исключить неэффективное использование автотранспорта, повысить дисциплину водителей и диспетчеров. Также анализ данных позволит увеличить срок эксплуатации автомобилей. Спутниковая система навигации поможет контролировать местопребывания автомобиля, координировать его маршрут.

- Глобальное движение компании в сторону цифровизации электросетевого комплекса трансформирует и логистическое направление, становится все более явственной необходимость автоматизации процессов управления транспортом. Навигационная система поможет повысить качество управления парком автомобилей предприятия в целом и оптимизировать его работу, - прокомментировал ожидаемый эффект от внедрения системы начальник управления логистики и материально-технического обеспечения филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Сергей Введенский.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

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Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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