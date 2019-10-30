2019-10-30T17:53:49+03:00
Общество

Депутаты разрешили мэрии Липецка избавиться от «Октября» и платить компенсации бизнесу

Игорь Тиньков: Любое налоговое послабление для бизнеса всегда идет на пользу
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На сессии горсовета в Липецке рассмотрели пакет поправок в бюджет города и приняли положение о муниципальной компенсации бизнесу, который реализует социальные проекты. Касаемо бюджета, по доходам городская казна увеличится на 76.5 млн. рублей, по расходам – на 75.5 млн. большая часть денег, 49.9 млн. рублей, пойдет на строительство моста в Новой Жизни, еще 20 млн. потратят на электричество в садовых товариществах, 6.8 млн. – на проект по планировке городских округов. С учетом всех изменений бюджет Липецка по доходам составит 14.3 млрд. рублей, по расходам – 15.1 млрд., дефицит – 773 млн. рублей.

Поправки в бюджет приняли спокойно, горячие споры вызывали приватизация городского имущества и проект Положения «О муниципальной поддержке социально значимых проектов на территории города Липецка».

По поводу приватизации, судя по слайдам, которые продемонстрировали на сессии, государственное имущество находится в плачевном состоянии – требует ремонта и серьезных вложений. Всего 30 объектов недвижимости, которые планируют продать в 2020 году. По данным мэрии, доход это имущество не приносит, содержать его накладно, а денег, чтобы поддерживать здания в надлежащем состоянии, у города нет. Не все депутаты хотели расставаться с казенным добром, но проект в итоге одобрили.

Также было много споров по положению о муниципальной поддержке. Его суть в том, чтобы компенсировать бизнесу расходы на социально значимые проекты для города, такие как благоустройство за свой счет. Положение начнет действовать с 2020 года, но претендовать на субсидии могут и те, кто вложил средства и реализовал какие-то проекты в 2019 году. Поэтому у депутатов возникли вопросы, не собирается ли мэрия возместить крупным инвесторам траты на благоустройства Быханова сада и парка Металлургов.

Главный финансист мэрии Татьяна Григорова пояснила, что вопрос о компенсациях будет решать комиссия, возмещать будут не все расходы, а только часть.

– Вы намекаете, что мы делаем это Положение под кого-то конкретно? – заметила Татьяна Григорова. – Нет, это не так. Да, те организации, которые в этом году уже участвовали в благоустройстве города, могут претендовать на меры поддержки из муниципального бюджета, если проекты уже реализованы. В Положении написано: реализовавшим проект, либо планирующих реализовать.

Председатель счетной палаты Марина Зиборова уточнила, что все расходы будут проверяться и если проект, образно, составляет половину бюджета города, компенсировать такие суммы не будут.

– Я считаю, что любое налоговое послабление для предпринимателей всегда идет на пользу, – сказал председатель горсовета Игорь Тиньков. – Наша задача стимулировать малый и средний бизнес к участию в благоустройстве города. Если этот проект даст такой толчок, я только – за. Обычно всегда обращают внимания на большие предприятия, и думают, что только они могут этим пользоваться. Но все льготы просчитываются, и будут ограничительные меры.

Кроме этого депутаты разрешили давнюю ситуацию с «Октябрем». Дворец молодежи должным образом не используется и нуждается в ремонте на 1.8 млрд. рублей, которых у города нет. В итоге здание вместе с землей отдали области, при условии, что там будут проходить и городские мероприятия. Официально «Октябрь отойдет области» 1 января.

– Не надо быть «собакой на сене», – прокомментировал сделку Игорь Тиньков. – К сожалению, в городском бюджете нет денег на реконструкцию «Октября». И нет инвесторов. Но есть желание у областных властей вложить в него средства и сделать киноконцертный зал на тысячу мест. При таких обстоятельствах лучше это здание отдать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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