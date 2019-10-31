2019-10-31T09:28:46+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Наша задача - оказать поддержку всем многодетным семьям»

Индивидуальное жилищное строительство активно развивается в поселке Радужный Липецкой области
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По словам главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, реализация строительства рассчитана на 2019-2024 годы и предполагает четыре этапа: застройка в районе села Желтые Пески, в районе переулка Бодрый, улиц Советская и Рождественская, Ракитина, Покровской, Космонавтов, Окраинной, Посадской и в селе Сселки.

Планируется завершение строительства сетей водоснабжения в декабре текущего года. Из областного и городского бюджетов на это выделено 57,7 млн рублей, еще 148, 3 млн рублей поступили из федерального бюджета.

Сегодня в поселке построены сети магистрального водопровода, отсыпаны подъездные пути, подведены сети электроснабжения и первая очередь сетей газоснабжения. В регионе реализуется комплекс мер поддержки индивидуального жилищного строительства в поселке Желтые Пески. Действует программа Сбербанка «Свой дом под ключ», активно привлекаются корпоративные клиенты областных предприятий, среди которых АО «ЛГЭК» и АО «Газпром – газораспределение Липецк».

Производятся социальные выплаты в рамках госпрограммы «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ». Их можно использовать на строительство жилья или на погашение кредита. Активно обсуждается концепция планирования единого архитектурного облика и благоустройства поселка, правила которого планируется внедрить, используя инструменты общественного самоуправления.

Игорь Артамонов сообщил, что пилотный проект предполагает ввод в эксплуатацию 200 тыс. квадратных метров жилья, улучшение жилищных условий двух тысяч семей, тиражирование опыта на другие площадки ИЖС области. На примере Липецкой области будет сформирована госпрограмма поддержки ИЖС.

«Пилотный проект индивидуального жилищного строительства в поселке Радужный – это хорошая социальная программа. Наша задача - оказать поддержку всем многодетным семьям, которые получили участки в Желтых Песках под строительство дома, проинформировать людей о социальных выплатах, помогать им в строительстве и совершенствовать существующие программы, чтобы как можно больше людей могли улучшить свои жилищные условия», - подчеркнул глава региона Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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