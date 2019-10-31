Липчанин рассказал, как решился убить родителей по заказу школьницы

В Липецкой области вязли под стражу 22-летнего парня, который решился убить родителей 15-летней школьницы. Напомним, жуткий случай произошел в поселке Солидарность Елецкого района, где влюбленная парочка расправилась с 48-летней мачехой и едва не убила 50-летнего мужчину.

Папа не разрешал им жить вместеФото: Личная страница Вконтакте

Как рассказывали «КП-Липецк» соседи семьи, отец души не чаял в дочери, много работал и старался дать ребенку все, включая лечение из-за отклонений в психике. Родная мать ушла давно и повторно вышла замуж, отец тоже женился, но дочку не обижал. Однако школьницу огорчало, что папа не разрешает жить с взрослым парнем, к которому она периодически сбегала. В итоге влюбленные решили расправиться с родителями.

Школьница заказала парню убийство родителей .Видео пресс-службы СКР по Липецкой области

По версии следствия, ночью девочка тайно впустила любовника через окно, тот спрятался в ванной, откуда напал на мачеху и убил несколькими ударами ножа. Затем дочь выманила отца на улицу, чтобы парень смог ударить его ножом в спину. Изрезанный мужчина выжил и вызвал себе скорую, после чего пару оперативно задержали. Дело возбудили по статье «покушение на убийство двух лиц».

Родительский дом собирались сжечь после убийстваФото: СУ СК РФ по Липецкой области

Это еще не окончательная статья. Как сообщили в пресс-службе СКР области, по решению суда молодого человека на время следствия взяли под стражу, вопрос о 15-летней пособнице решается. Переписка в соцсети подтвердила, что парень с девушкой планировали расправу над родителями долго и тщательно. Как выяснилось, после убийства они хотели поджечь дом.

Парень во всем сознался и дал показания на камеру. Его и школьницу еще предстоит проверить на вменяемость.