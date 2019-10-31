2019-10-31T17:51:31+03:00
Происшествия

Липчанин рассказал, как решился убить родителей по заказу школьницы

Влюбленные долго и тщательно планировали убийство в соцсети [видео]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пара долго планировала убийство родителейПара долго планировала убийство родителейФото: Личная страница Вконтакте
Изменить размер текста:

В Липецкой области вязли под стражу 22-летнего парня, который решился убить родителей 15-летней школьницы. Напомним, жуткий случай произошел в поселке Солидарность Елецкого района, где влюбленная парочка расправилась с 48-летней мачехой и едва не убила 50-летнего мужчину.

Папа не разрешал им жить вместе Фото: Личная страница Вконтакте

Папа не разрешал им жить вместеФото: Личная страница Вконтакте

Как рассказывали «КП-Липецк» соседи семьи, отец души не чаял в дочери, много работал и старался дать ребенку все, включая лечение из-за отклонений в психике. Родная мать ушла давно и повторно вышла замуж, отец тоже женился, но дочку не обижал. Однако школьницу огорчало, что папа не разрешает жить с взрослым парнем, к которому она периодически сбегала. В итоге влюбленные решили расправиться с родителями.

Школьница заказала парню убийство родителей .Видео пресс-службы СКР по Липецкой области

По версии следствия, ночью девочка тайно впустила любовника через окно, тот спрятался в ванной, откуда напал на мачеху и убил несколькими ударами ножа. Затем дочь выманила отца на улицу, чтобы парень смог ударить его ножом в спину. Изрезанный мужчина выжил и вызвал себе скорую, после чего пару оперативно задержали. Дело возбудили по статье «покушение на убийство двух лиц».

Родительский дом собирались сжечь после убийства Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

Родительский дом собирались сжечь после убийстваФото: СУ СК РФ по Липецкой области

Это еще не окончательная статья. Как сообщили в пресс-службе СКР области, по решению суда молодого человека на время следствия взяли под стражу, вопрос о 15-летней пособнице решается. Переписка в соцсети подтвердила, что парень с девушкой планировали расправу над родителями долго и тщательно. Как выяснилось, после убийства они хотели поджечь дом.

Парень во всем сознался и дал показания на камеру. Его и школьницу еще предстоит проверить на вменяемость.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Липецке мошенник воровал золото и канализационные люки
Доходы Липецкой области выросли и составили 61,6 млрд. рублей
Липецкая область осталась без уполномоченного по правам ребенка
Как видят коррупцию липецкие дети – конкурс рисунков в СК региона
Мошенник из Липецка обманул 27 человек в разных регионах России
Липчане любят заготавливать на зиму скумбрию
Липчанка обворовала соседей, чтобы уйти от мужа
В Липецке ищут свидетелей ДТП на Заводской площади
Липецкие силовики 23 года навещают родных погибших в Чечне сослуживцев
В Липецке проводили в армию первых новобранцев осеннего призыва
В Липецке продавщица ударила и оскорбила сотрудницу полиции
Сельскохозяйственное предприятие «Мокрое» — ещё один шаг в будущее!
В ДТП с «Окой» под Липецком перевернулся ВАЗ
Из-за резкого похолодания и сильного ветра в Липецке ввели режим повышенной готовности
Ночью в Липецкой области автомобилисты оказались в плену обледенелых дорог
Игорь Артамонов: «Наша задача - оказать поддержку всем многодетным семьям»
Липецкие спасатели опубликовали карту семейных конфликтов
Депутаты разрешили мэрии Липецка избавиться от «Октября» и платить компенсации бизнесу
Пока в Липецке снегопад, в других районах области - град
На Липецк обрушилась метель
МЧС предупреждает: в Липецке и области порывы ветра до 17 м/с
Под Липецком приговорили садиста, который забил насмерть беспомощную мать
Липецк готовится к зиме: на борьбу со снегом выйдут 120 единиц техники
В Липецке закрывают садоводческие маршруты