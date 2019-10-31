2019-10-31T17:43:00+03:00
Общество

Доходы Липецкой области выросли и составили 61,6 млрд. рублей

Кроме бюджета, депутаты приняли закон о наставниках и назначили областные премии
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В этот четверг, 31 октября, на 30-й сессии Липецкого областного Совета депутатов приняли изменения в Закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Согласно документу, доходы областной казны увеличились почти на 861 млн. рублей. Существенная сумма, 731 млн. рублей, поступила из федерального бюджета, еще 130 млн. – это налоги на доходы физических лиц. Большая часть федеральных денег пойдет на строительство дорог – 590 млн. рублей. Из них 400 млн. уйдет на строительство второй очереди трассы «Восточный обход промышленной зоны Липецка», 190 млн. – на строительство мостовых переходов в Лебедяни и поселке Новая Жизнь.

Почти 35 млн. рублей выделили из федерального бюджета на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, а также специализированными продуктами лечебного питания детей - инвалидов. 148 млн. депутаты направили на строительство водопровода в Желтых песках. Почти 32 млн. рублей – на дополнительные места в яслях для детей от 2 месяцев до 3 лет. Больше 27,5 млн. областные власти выделили на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Еще 12,4 млн. рублей – на закупку техники и оборудования для охраны лесов от пожаров.

Кроме этого за счет перераспределения расходов и НДФЛ областное управление здравоохранения получило еще 209,5 млн. рублей. Почти половина из них, 102 млн., уйдет на погашение кредитов медучреждений. Более 61 млн. рублей парламентарии выделили из областной казны на закупку лекарств для льготников, почти 17 млн. – на новое оборудования для больниц и поликлиник. На «Развитие физкультуры и спорта в Липецкой области» дали еще 7 млн. рублей. Более чем на 48 млн. рублей увеличился фонд поддержки районных и городских местных бюджетов. Также облсовет направил 100 млн. в виде субсидии местным бюджетам на собственные расходы.

.

.

С учетом внесенных поправок, доходы областного бюджета в 2019 году составят 61,6 млрд. рублей, расходы – 70,5 млрд. рублей. Дефицит остается без изменений – 8,9 млрд. рублей.

Не менее значимым решением сессии стал закон «О постинтернатном сопровождении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа». Его суть в том, чтобы подростки, после выпуска из детдома или интерната, не оставались один на один с трудностями, которые могут возникнуть во взрослой жизни – бытовые проблемы или оформление документов. Для этого в регионе создали институт воспитателей-наставников, которые будут помогать подросткам в адаптации.

– До сих пор не было закона, который бы предусматривал индивидуальное сопровождение выпускников, – прокомментировал законопроект председатель областного Совета Павел Путилин. – В принятом законе установлены требования к личности воспитателей-наставников, а также их права и обязанности. Отбирать кандидатов в наставники и заключать договор будет областное бюджетное учреждение. Также на это имеют право органы местного самоуправления. А если выпускнику исполнилось 18 лет, то он сам может заключать договор. Наставники будут получать вознаграждение в размере 1500 рублей в месяц за одного выпускника. При этом один воспитатель может одновременно сопровождать не больше 5 выпускников.

Отметим, что каждый год в Липецкой области из учреждений для сирот и детей без родителей выпускаются около 50 человек. С учетом этих данных, в 2020 году на проект направили 900 000 рублей.

Также областные депутаты одобрили кандидатов на присуждение областной премии Николая Басова. Ее вручают каждый год опытным докторам наук за научно-технические достижения. Ученые должны иметь опубликованные учебники или учебные пособия, научно-исследовательские, опытно-конструкторские или технологические работы, инновационные разработки, монографии. Всего присуждаются три премии по 250 000 рублей. В этом году, по решению облсовета, обладателями областной премии стали: доктор технических наук, первый проректор ЛГТУ, председатель комитета областного Совета по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи Анатолий Погодаев; доктор технических наук, доцент Липецкого государственного университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского Вячеслав Тигров; доктор педагогических наук, проректор по учебной работе Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина Сергей Щербатых.

Кроме этого, по решению депутатов, звание «Почетный гражданин Липецкой области» в этом году получили: директор государственного областного автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования, реабилитации и оздоровления» Игорь Батищев, ветеран газового комплекса Николай Карасиков и первый замглавы администрации Липецкой области Николай Тагинцев.

Лия МУРАДЬЯН. Фото пресс-службы Липецкого областного Совета депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Парни плакали, просили себя откопать: как экстремальщики-мажоры добровольно легли в могилу и даже заплатили за это
Вместе с инструктором по выживанию они отправились на остров в Новосибирской области и провели там три дня. Один день с выживальщиками провел и корреспондент «Комсомолки».
Увидеть город — и не умереть
В октябре текущего года вступили в силу поправки в Правила перевозки групп детей автобусами. Теперь во время поездок даже по городу все дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности и сопровождающие их взрослые должны за этим строго следить
Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 2]
Новости 24
В Липецке мошенник воровал золото и канализационные люки
Доходы Липецкой области выросли и составили 61,6 млрд. рублей
Липецкая область осталась без уполномоченного по правам ребенка
Как видят коррупцию липецкие дети – конкурс рисунков в СК региона
Мошенник из Липецка обманул 27 человек в разных регионах России
Липчане любят заготавливать на зиму скумбрию
Липчанка обворовала соседей, чтобы уйти от мужа
В Липецке ищут свидетелей ДТП на Заводской площади
Липецкие силовики 23 года навещают родных погибших в Чечне сослуживцев
В Липецке проводили в армию первых новобранцев осеннего призыва
В Липецке продавщица ударила и оскорбила сотрудницу полиции
Сельскохозяйственное предприятие «Мокрое» — ещё один шаг в будущее!
В ДТП с «Окой» под Липецком перевернулся ВАЗ
Из-за резкого похолодания и сильного ветра в Липецке ввели режим повышенной готовности
Ночью в Липецкой области автомобилисты оказались в плену обледенелых дорог
Игорь Артамонов: «Наша задача - оказать поддержку всем многодетным семьям»
Липецкие спасатели опубликовали карту семейных конфликтов
Депутаты разрешили мэрии Липецка избавиться от «Октября» и платить компенсации бизнесу
Пока в Липецке снегопад, в других районах области - град
На Липецк обрушилась метель
МЧС предупреждает: в Липецке и области порывы ветра до 17 м/с
Под Липецком приговорили садиста, который забил насмерть беспомощную мать
Липецк готовится к зиме: на борьбу со снегом выйдут 120 единиц техники
В Липецке закрывают садоводческие маршруты