Доходы Липецкой области выросли и составили 61,6 млрд. рублей

В этот четверг, 31 октября, на 30-й сессии Липецкого областного Совета депутатов приняли изменения в Закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Согласно документу, доходы областной казны увеличились почти на 861 млн. рублей. Существенная сумма, 731 млн. рублей, поступила из федерального бюджета, еще 130 млн. – это налоги на доходы физических лиц. Большая часть федеральных денег пойдет на строительство дорог – 590 млн. рублей. Из них 400 млн. уйдет на строительство второй очереди трассы «Восточный обход промышленной зоны Липецка», 190 млн. – на строительство мостовых переходов в Лебедяни и поселке Новая Жизнь.

Почти 35 млн. рублей выделили из федерального бюджета на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, а также специализированными продуктами лечебного питания детей - инвалидов. 148 млн. депутаты направили на строительство водопровода в Желтых песках. Почти 32 млн. рублей – на дополнительные места в яслях для детей от 2 месяцев до 3 лет. Больше 27,5 млн. областные власти выделили на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Еще 12,4 млн. рублей – на закупку техники и оборудования для охраны лесов от пожаров.

Кроме этого за счет перераспределения расходов и НДФЛ областное управление здравоохранения получило еще 209,5 млн. рублей. Почти половина из них, 102 млн., уйдет на погашение кредитов медучреждений. Более 61 млн. рублей парламентарии выделили из областной казны на закупку лекарств для льготников, почти 17 млн. – на новое оборудования для больниц и поликлиник. На «Развитие физкультуры и спорта в Липецкой области» дали еще 7 млн. рублей. Более чем на 48 млн. рублей увеличился фонд поддержки районных и городских местных бюджетов. Также облсовет направил 100 млн. в виде субсидии местным бюджетам на собственные расходы.

.

С учетом внесенных поправок, доходы областного бюджета в 2019 году составят 61,6 млрд. рублей, расходы – 70,5 млрд. рублей. Дефицит остается без изменений – 8,9 млрд. рублей.

Не менее значимым решением сессии стал закон «О постинтернатном сопровождении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа». Его суть в том, чтобы подростки, после выпуска из детдома или интерната, не оставались один на один с трудностями, которые могут возникнуть во взрослой жизни – бытовые проблемы или оформление документов. Для этого в регионе создали институт воспитателей-наставников, которые будут помогать подросткам в адаптации.

– До сих пор не было закона, который бы предусматривал индивидуальное сопровождение выпускников, – прокомментировал законопроект председатель областного Совета Павел Путилин. – В принятом законе установлены требования к личности воспитателей-наставников, а также их права и обязанности. Отбирать кандидатов в наставники и заключать договор будет областное бюджетное учреждение. Также на это имеют право органы местного самоуправления. А если выпускнику исполнилось 18 лет, то он сам может заключать договор. Наставники будут получать вознаграждение в размере 1500 рублей в месяц за одного выпускника. При этом один воспитатель может одновременно сопровождать не больше 5 выпускников.

Отметим, что каждый год в Липецкой области из учреждений для сирот и детей без родителей выпускаются около 50 человек. С учетом этих данных, в 2020 году на проект направили 900 000 рублей.

Также областные депутаты одобрили кандидатов на присуждение областной премии Николая Басова. Ее вручают каждый год опытным докторам наук за научно-технические достижения. Ученые должны иметь опубликованные учебники или учебные пособия, научно-исследовательские, опытно-конструкторские или технологические работы, инновационные разработки, монографии. Всего присуждаются три премии по 250 000 рублей. В этом году, по решению облсовета, обладателями областной премии стали: доктор технических наук, первый проректор ЛГТУ, председатель комитета областного Совета по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи Анатолий Погодаев; доктор технических наук, доцент Липецкого государственного университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского Вячеслав Тигров; доктор педагогических наук, проректор по учебной работе Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина Сергей Щербатых.

Кроме этого, по решению депутатов, звание «Почетный гражданин Липецкой области» в этом году получили: директор государственного областного автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования, реабилитации и оздоровления» Игорь Батищев, ветеран газового комплекса Николай Карасиков и первый замглавы администрации Липецкой области Николай Тагинцев.

Лия МУРАДЬЯН. Фото пресс-службы Липецкого областного Совета депутатов.