2019-11-01T10:51:39+03:00
Общество

«Ростелеком» подключил к Сети липецкий завод «Свободный сокол»

«Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом крупный трубный завод «Свободный Сокол» в Липецкой области
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Специалисты компании проложили около трех километров оптики, что позволило соединить между собой и с административным зданием семь производственных цехов. Кроме того, произведен перенос существующей телефонной базы из 200 номеров с медной линии связи на волоконно-оптическую. Благодаря возможностям ВОЛС предприятию стали доступны такие цифровые сервисы, как «Видеонаблюдение», «Виртуальная АТС» и другие.

Александр Святец, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Современные услуги связи – важная часть промышленного производства. На территории завода мы развернули сетевую инфраструктуру, благодаря чему наш клиент получил высокоскоростной доступ в Сеть, а также широкие возможности для внедрения умных сервисов. На этом наше сотрудничество не заканчивается. С клиентом достигнута предварительная договоренность о модернизации систем связи на заводе с установкой и подключением таких услуг от «Ростелекома», как «Виртуальная АТС» и мобильная связь».

Алексей Прощенко, Директор ИТ ООО «ЛТК «Свободный Сокол»:

«Сегодня наш завод – это современное предприятие, в состав которого входят семь цехов и производств с развитой инфраструктурой. Эти объекты территориально удалены друг от друга, поэтому наличие качественной бесперебойной сети связи имеет важнейшее значение. Для нас «Ростелеком» развернул современную телеком-инфраструктуру и виртуально объединил их между собой. Также мы готовы рассматривать различные цифровые сервисы провайдера для эффективного решения бизнес-задач».

«Виртуальная АТС» представляет собой комплексную услугу для бизнеса, с помощью которой можно организовать коммуникации в офисе без покупки дополнительного оборудования. Решение устанавливается на любое устройство: стационарный или мобильный телефон, современные SIP-телефоны, компьютер, ноутбук или планшет. Сервис позволяет быстро и удобно настраивать различные сценарии обработки вызовов в зависимости от нагрузки сотрудников. Полная статистика и запись разговоров доступна в личном кабинете из любой точки мира, где есть интернет. Услуга включает набор таких опций, как заранее записанное голосовое приветствие, мелодия во время ожидания, удержание вызова, определение номера, голосовая почта и другие.

Реклама Фото предоставлено «Ростелеком»

ИСТОЧНИК KP.RU

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