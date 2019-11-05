2019-11-05T14:27:25+03:00
Экономика

Липецкие энергетики готовят студентов к цифровой трансформации

Сотрудники «Россети Центр Липецкэнерго» приступили к реализации пилотного образовательного проекта компании «Россети Центр» для учащихся вузов профильных специальностей
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Специалисты Липецкэнерго провели вводную лекцию по цифровизации электросетевого комплекса для студентов Липецкого государственного технического университета. Уже на первом занятии более 50 студентов кафедр электрооборудования, электропривода, автоматизированных систем управления и информатики получили представление об основных направлениях инновационных преобразований, а также об управлении процессами и цифровыми данными в электроэнергетике.

Программой общего информационного курса предусмотрено девять лекций. Будущие энергетики смогут узнать из «первых уст» специфику функционирования цифровых технологий в электросетевом комплексе. Подробно разберут основные проекты первого этапа цифровой трансформации: цифровую подстанцию, район электрических сетей, Единые центры управления сетями, интеллектуальный учет электроэнергии и особенности использования беспилотных летательных аппаратов

- Знания, полученные в рамках данного курса, позволят студентам уже сейчас выбрать для себя интересное направление цифровой деятельности и в дальнейшем с успехом применить его на практике в Липецкэнерго, ведь в компании созданы все условия реализации новых перспективных проектов для развития электросетевого комплекса, - отметил начальник управления технологического развития Олег Середкин.

Курс вводных лекций - это пилотный образовательный проект «Россети Центр» - управляющей организация «Россети Центр и Приволжье». Он одновременно стартовал во всех регионах присутствия компании. Всего ведущие эксперты отрасли прочтут курс для 20 высших учебных заведений страны.

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Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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