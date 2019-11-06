Газифицированы еще пять населенных пунктов Липецкой области

В рамках реализации программы по газификации и реконструкции газораспределительных сетей Липецкой области 31 октября 2019 года введены в эксплуатацию три межпоселковых газопровода общей протяженностью 18,6 километра. Это позволило обеспечить газом пять населенных пунктов региона: поселок Первое Мая Липецкого района, село Крутое Лебедянского района, а также деревни Алексеевка, Заря и Писаревка Задонского района. Новые газопроводы создадут условия для газификации более 200 домовладений.

По словам главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, уровень газификации Липецкой области составляет 97%, опережая по этому показателю ряд российских регионов.

Договоренность о стопроцентной газификации была достигнута во время недавней рабочей встречи главы региона Игоря Артамонова с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. «Голубое топливо должно прийти в каждое село и в каждый дом», – подчеркивает Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.