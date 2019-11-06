2019-11-06T10:32:51+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Система привлечения инвестиций в регион - одна из наиболее эффективных»

Новый резидент появился в ОЭЗ «Липецк»
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Новый резидент – компания «Сойпром» - пришел в ОЭЗ «Липецк». Соглашение о сотрудничестве сегодня подписали заместитель главы администрации области Дмитрий Аверов, руководитель ОЭЗ Дмитрий Дударев и гендиректор ООО «Сойпром» Дмитрий Сергеев.

Основной профиль компании – глубокая переработка сои: производство соевого масла и соевого изолированного белка. Этот продукт сегодня востребован в пищевой промышленности, а в России предприятий по его производству немного.

Как сообщил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, к реализации проекта новый резидент планирует приступить в январе 2020 года. На предприятии будет создано около 170 рабочих мест с заработной платой, превышающей средний уровень в регионе. В строительство завода вложат более шести млрд рублей. По словам Игоря Артамонова, инвестор выбрал место для производства из-за развитой инфраструктуры особой экономической зоны «Липецк»

«Созданная в Липецкой области уникальная четырехуровневая система привлечения инвестиций признана одной из наиболее эффективных в стране. Нам есть что предложить инвестору - особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк», ОЭЗ регионального уровня, индустриальные парки, промышленно-производственные кластеры», - сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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