2019-11-06T13:27:13+03:00
Экономика

Липецкие энергетики научили школьников экономить энергоресурсы

В филиале «Россети Центр Липецкэнерго» прошел день энергосбережения
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Какие виды энергии бывают, и как её рационально использовать, -семиклассники гимназии № 19 теперь знают на отлично. В историческом музее компанииэнергетики рассказали ребятам о принципах работы электроприборов, о классах энергоэффективности бытовой техники и об энергосберегающих технологиях.

В ходе интерактивной игры школьники проявили свои познания в основах энергетики, без затруднений ответив на вопросы о способах энергосбережения в быту.

- Мы дома зря энергию не тратим – экономим ее силы. Поэтому выключаем неиспользуемые электроприборы и устанавливаем энергосберегающие лампы. А для себя я изобрел личный способ энергосбережения – на рабочий стол своего компьютера и смартфона устанавливаю только темные картинки, - рассказал о бережном отношении к энергии гимназист Яриков Миша.

Специалисты филиала поделились и своими профессиональными способами рационального использования электроэнергии в сетевом комплексе. Благодаря обучающему фильму ребята узнали о системах энергосберегающего уличного освещения, способах борьбы с потерями, а также преимуществе самонесущего изолированного провода.

Липецкэнерго уделяет большое внимание вопросу бережного отношения к энергоресурсам среди молодежи. Специалисты филиала регулярно проводят лекции и уроки энергосбережения в учебных заведениях города и области. Только с начала года энергетиками проведено 70 тематических уроков для школьников и студентов.

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Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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